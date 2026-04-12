Россия нарушила пасхальное перемирие уже более 2300 раз

Утром 12 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что по состоянию на 07:00 российские захватчики нарушили предложенное диктатором Владимиром Путиным пасхальное перемирие более 2299 раз.
Главные тезисы
- Начались 1509-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 120 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 12.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 311 180 (+1 070) человек;
танков — 11 859 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 24 384 (+3) ед;
артиллерийских систем — 39 871 (+73) ед;
РСЗО — 1 727 (+1) ед;
средств ПВО — 1 345 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 233 866 (+2 081) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 88 914 (+216) ед.
По уточненной информации, вчера противник нанес 58 авиационных ударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы.
Кроме того, применил 8458 дронов-камикадзе и произвел 2947 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 123 из реактивных систем залпового огня.
