Россия нарушила пасхальное перемирие уже более 2300 раз
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля 2026 года
Утром 12 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что по состоянию на 07:00 российские захватчики нарушили предложенное диктатором Владимиром Путиным пасхальное перемирие более 2299 раз.

Главные тезисы

  • Начались 1509-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 12.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 311 180 (+1 070) человек;

  • танков — 11 859 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 384 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 39 871 (+73) ед;

  • РСЗО — 1 727 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1 345 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 233 866 (+2 081) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 88 914 (+216) ед.

По состоянию на 7:00 12.04.2026 зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня. А именно: 28 штурмовых действий противника, 479 вражеских обстрелов, 747 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 1045 ударов fpv-дронами. Ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БПЛА типа "шахед" не было.

По уточненной информации, вчера противник нанес 58 авиационных ударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 8458 дронов-камикадзе и произвел 2947 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 123 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Пасхальное поздравление Владимира Зеленского и первой леди Елены — видео
Офис Президента Украины
Пасхальное поздравление президента Украины и первой леди
Вэнс объявил о провале переговоров США и Ирана
Вэнс
ПВО обезвредила 133 цели во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину – как отработала ПВО

