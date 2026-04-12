ПВО обезвредила 133 цели во время отражения атаки РФ

Новое воздушное нападение России на Украину началось еще в 18:00 11 апреля, несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным пасхальное перемирие. В этот раз враг использовал для ударов 160 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмаса и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 10 локациях.
Новая атака России на Украину — как отработала ПВО
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Чауда — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 100 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
