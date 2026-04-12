ПВО обезвредила 133 цели во время отражения атаки РФ
Новая атака России на Украину – как отработала ПВО
Новое воздушное нападение России на Украину началось еще в 18:00 11 апреля, несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным пасхальное перемирие. В этот раз враг использовал для ударов 160 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмаса и беспилотниками других типов.

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 10 локациях.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Чауда — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 100 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Путин "прячет" производство ракет в Сибири из-за украинских ударов
Выход США из НАТО может стать уникальным шансом для Украины
Отношения Украины и НАТО могут укрепиться
Пасхальное поздравление Владимира Зеленского и первой леди Елены — видео
Пасхальное поздравление президента Украины и первой леди

