ППО знешкодила 133 цілі під час відбиття атаки РФ

Новий повітряний напад Росії на Україну розпочався ще о 18:00 11 квітня, попри оголошене диктатором Володимиром Путіним великоднє перемир'я. Цього разу ворог використав для ударів 160 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Нова атака Росії на Україну — як відпрацювала ППО
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Чауда — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 100 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
