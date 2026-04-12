Україна може відіграти важливу роль у розблокуванні Ормузької протоки

Міністр з питань збройних сил Великої Британії Аль Карнс звернув увагу світу на те, що саме Україна може відіграти важливу роль у міжнародних зусиллях щодо відновлення функціонування Ормузької протоки.

За словами британського міністра, він високо оцінює українські технології безпілотників — ба більше, вважає їх одними з найкращих у світі.

Я думаю, що це може бути корисним на Близькому Сході, як ми вже бачимо на прикладі боротьби з дронами "Шахед", аж до Ормузької протоки, — наголосив Аль Карнс.

Міністр також чітко дав зрозуміти, що, попри ситуацію на Близькому Сході, російсько-українська війна досі залишається пріоритетом для Лондона у сфері оборони та безпеки.

На переконання Карнса, його країна дійсно може багато чого навчитися завдяки українським винаходам на фронті.

Насамперед йдеться про сферу технологій безпілотників, використання даних та штучного інтелекту.