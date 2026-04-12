Україна може відіграти важливу роль у розблокуванні Ормузької протоки

Міністр з питань збройних сил Великої Британії Аль Карнс звернув увагу світу на те, що саме Україна може відіграти важливу роль у міжнародних зусиллях щодо відновлення функціонування Ормузької протоки.
Головні тези:
- На переконання Карнса, Україна здійснила “революція у військових справах”.
- Він закликав Київ прискорити експорт своїх передових технологій.
Україну можуть залучити до розблокування Ормузької протоки
За словами британського міністра, він високо оцінює українські технології безпілотників — ба більше, вважає їх одними з найкращих у світі.
Міністр також чітко дав зрозуміти, що, попри ситуацію на Близькому Сході, російсько-українська війна досі залишається пріоритетом для Лондона у сфері оборони та безпеки.
На переконання Карнса, його країна дійсно може багато чого навчитися завдяки українським винаходам на фронті.
Насамперед йдеться про сферу технологій безпілотників, використання даних та штучного інтелекту.
