Україна може відіграти важливу роль у розблокуванні Ормузької протоки
Міністр з питань збройних сил Великої Британії Аль Карнс звернув увагу світу на те, що саме Україна може відіграти важливу роль у міжнародних зусиллях щодо відновлення функціонування Ормузької протоки.

  • На переконання Карнса, Україна здійснила “революція у військових справах”.
  • Він закликав Київ прискорити експорт своїх передових технологій.

Україну можуть залучити до розблокування Ормузької протоки

За словами британського міністра, він високо оцінює українські технології безпілотників — ба більше, вважає їх одними з найкращих у світі.

Я думаю, що це може бути корисним на Близькому Сході, як ми вже бачимо на прикладі боротьби з дронами "Шахед", аж до Ормузької протоки, — наголосив Аль Карнс.

Міністр також чітко дав зрозуміти, що, попри ситуацію на Близькому Сході, російсько-українська війна досі залишається пріоритетом для Лондона у сфері оборони та безпеки.

На переконання Карнса, його країна дійсно може багато чого навчитися завдяки українським винаходам на фронті.

Насамперед йдеться про сферу технологій безпілотників, використання даних та штучного інтелекту.

Це революція у військових справах, і нам потрібно рухатися швидше, — наголосив міністр з питань збройних сил Великої Британії.

