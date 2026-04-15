РФ атаковала Украину баллистикой и 324 дронами
Атака России на Украину – какие последствия
В течение ночи 14-15 апреля Россия наносила удары по Украине тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО ликвидировали 309 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Произошло попадание баллистических ракет и 13 ударных БПЛА на 9 локациях.

Атака России на Украину — какие последствия

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым, около 250 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

В воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Генсек НАТО манипулирует Трампом ради победы Украины в войне
Рютте нашел подход к Трампу
Армия РФ резко изменила планы на фронте из-за наступления Украины
армия РФ
Украина может играть важную роль в разблокировании Ормузского пролива
Украину могут привлечь к разблокированию Ормузского пролива

