РФ атаковала Украину баллистикой и 324 дронами

В течение ночи 14-15 апреля Россия наносила удары по Украине тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО ликвидировали 309 вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Произошло попадание баллистических ракет и 13 ударных БПЛА на 9 локациях.
Атака России на Украину — какие последствия
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым, около 250 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
В воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
