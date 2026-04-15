РФ атакувала Україну балістикою та 324 дронами
Протягом ночі 14-15 квітня Росія завдавала ударів по Україні трьома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО ліквідували 309 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Відбулося влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Атака Росії на Україну — які наслідки

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим, близько 250 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

