Росія завдала ударів по Дніпру, Запоріжжі та Черкасах
Категорія
Україна
Дата публікації

ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну
Read in English

Країна-агресорка РФ продовжує тероризувати різні регіони України. У Запоріжжі внаслідок ворожого терору загинула 74-річна жінка. Окрім того, про потерпілих повідомляють в Черкасах та Запоріжжі.

Головні тези:

  • Вночі Київщину атакували безпілотники, є пошкодження в двох районах.
  • На Одещині росіяни атакували портову інфраструктуру.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом минулої ночі ППО знешкодила 309 із 324 ворожих БПЛА.

Ба більше, вказано, що РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М.

Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Сили ППО уже підтвердили влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях.

У Запоріжжі через російську атаку загинула 74-річна жінка.

Окрім того, вказано, що внаслідок обстрілу пошкоджено автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск.

В Одеській області ворог здійснив атаку на портову інфраструктуру. На місцях влучань почалися пожежі.

У Дніпрі місцева влада повідомляє, що внаслідок ударів армії РФ постраждали троє мирних мешканців міста. Пошкоджені адмінбудівля і багатоповерхівка.

У Черкасах заявляють про трьох потерпілих внаслідок падіння ворожих БпЛА.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?