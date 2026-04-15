Росія завдала ударів по Дніпру, Запоріжжі та Черкасах

Країна-агресорка РФ продовжує тероризувати різні регіони України. У Запоріжжі внаслідок ворожого терору загинула 74-річна жінка. Окрім того, про потерпілих повідомляють в Черкасах та Запоріжжі.

Наслідки нових атак Росії на Україну

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом минулої ночі ППО знешкодила 309 із 324 ворожих БПЛА.

Ба більше, вказано, що РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М.

Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Сили ППО уже підтвердили влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях.

У Запоріжжі через російську атаку загинула 74-річна жінка.

Окрім того, вказано, що внаслідок обстрілу пошкоджено автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск.

В Одеській області ворог здійснив атаку на портову інфраструктуру. На місцях влучань почалися пожежі.

У Дніпрі місцева влада повідомляє, що внаслідок ударів армії РФ постраждали троє мирних мешканців міста. Пошкоджені адмінбудівля і багатоповерхівка.

У Черкасах заявляють про трьох потерпілих внаслідок падіння ворожих БпЛА.