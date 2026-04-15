Україна рознесла вщент 5 районів зосередження армії РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 14 квітня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА та одну реактивну систему залпового вогню російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1512-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 212 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 15 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 313 970 (+1 010) осіб,

  • танків — 11 864 (+1) од,

  • бойових броньованих машин — 24 390 (+1) од,

  • артилерійських систем — 40 003 (+50) од,

  • РСЗВ — 1 736 (+4) од,

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 239 241 (+1 388) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 89 553 (+253) од,

  • спеціальної техніки — 4 125 (+2) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, задіяв 6672 дрони-камікадзе та здійснив 2917 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню.

