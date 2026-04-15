Україна рознесла вщент 5 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 14 квітня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА та одну реактивну систему залпового вогню російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1512-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 212 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 15 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 313 970 (+1 010) осіб,
танків — 11 864 (+1) од,
бойових броньованих машин — 24 390 (+1) од,
артилерійських систем — 40 003 (+50) од,
РСЗВ — 1 736 (+4) од,
БпЛА оперативно–тактичного рівня — 239 241 (+1 388) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 89 553 (+253) од,
спеціальної техніки — 4 125 (+2) од.
Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, задіяв 6672 дрони-камікадзе та здійснив 2917 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню.
