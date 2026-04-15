Україна близька до ухвалення угоди про створення Спецтрибуналу для Росії

Уже 14-15 травня може відбутися голосування за угоду щодо створення Спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України. Це може статися під час засідання Комітету міністрів Ради Європи.
Головні тези:
- Нещодавно про готовність долучитись до угоди щодо Спецтрибуналу оголосила Швеція, Латвія, Німеччина, Британія та Молдова.
- Формальності для запуску Спецтрибуналу тепер виконані.
Спецтрибунал для Росії — на якому етапі знаходиться Україна
З офіційною заявою з цього приводу виступив шеф української дипломатії Андрій Сибіга.
За його словами, після рішення Польщі та Ісландії приєднатися до угоди вдалося досягнути юридичного мінімуму для подальших кроків.
Український дипломат офіційно підтвердив, що ключові формальності для запуску Спецтрибуналу вдалося виконати.
Він звернув увагу на те, що для цього знадобилося навіть менше року.
За словами Сибіги, воєнні злочинці у Кремлі повинні усвідомити, що притягнення до відповідальності — неминуче.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-