ППО ліквідувала 147 цілей під час відбиття атаки РФ

Протягом минулої ночі Росія здійснювала повітряний напад на Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М, а також 172 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 17 квітня.
Російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 120 із них — "шахеди".
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-