ПВО ликвидировала 147 целей во время отражения атаки РФ

За прошедшую ночь Россия совершала воздушное нападение на Украину одной баллистической ракетой Искандер-М, а также 172 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 8 локациях.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 17 апреля.
Российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 120 из них — "шахеды".
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-