Категория
Украина
Дата публикации

ПВО ликвидировала 147 целей во время отражения атаки РФ

Читати українською

За прошедшую ночь Россия совершала воздушное нападение на Украину одной баллистической ракетой Искандер-М, а также 172 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 8 локациях.

Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 17 апреля.

Российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 120 из них — "шахеды".

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?