Нидерланды передадут Украине новый корабль "Геническ"

Премьер Нидерландов Роб Еттен принял решение о предоставлении Украине нового противоминного судна. Скорее всего, ВМС ВСУ получат корабль уже в июне 2026 года. Его планируют назвать "Геническ".

Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в Нидерланды провел встречу с украинскими военными, которые учатся на противоменном корабле Zr. Ms. Маккум.

Именно это судно уже в июне 2026 станет собственностью Украины.

Члены экипажа научены работать с разными типами подводных дронов для поиска, идентификации и обезвреживания мин.

Важным преимуществом является то, что большая часть моряков уже имеет реальный боевой опыт.

Согласно последним данным, судно получит символическое название "Геническ" — в честь корабля, потерянного украинским флотом во время выполнения задач в июне 2022 года у Кинбурнской косы.

Офис президента Украины обращает внимание на то, что это уже 5 корабль среди тех, которые ВМС ВСУ получат от союзников Киева.

Первые четыре передали Великобритания, Бельгия и Нидерланды, они получили названия "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь" и "Мелитополь". Два из них — класса Sandown, еще два, как и будущий "Геническ", — Alkmaar.

На сегодняшний день все 5 судов находятся в Британии, и только после завершения войны будут участвовать в разминировании акватории Черного моря.