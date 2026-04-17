Нидерланды передадут Украине новый корабль "Геническ"

Премьер Нидерландов Роб Еттен принял решение о предоставлении Украине нового противоминного судна. Скорее всего, ВМС ВСУ получат корабль уже в июне 2026 года. Его планируют назвать "Геническ".
Главные тезисы
- В следующем году это судно будет участвовать в международных учениях Sea Breeze.
- До окончания войны оно будет базироваться в Британии.
Украина получит новый корабль "Геническ"
Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в Нидерланды провел встречу с украинскими военными, которые учатся на противоменном корабле Zr. Ms. Маккум.
Именно это судно уже в июне 2026 станет собственностью Украины.
Члены экипажа научены работать с разными типами подводных дронов для поиска, идентификации и обезвреживания мин.
Важным преимуществом является то, что большая часть моряков уже имеет реальный боевой опыт.
Согласно последним данным, судно получит символическое название "Геническ" — в честь корабля, потерянного украинским флотом во время выполнения задач в июне 2022 года у Кинбурнской косы.
Офис президента Украины обращает внимание на то, что это уже 5 корабль среди тех, которые ВМС ВСУ получат от союзников Киева.
На сегодняшний день все 5 судов находятся в Британии, и только после завершения войны будут участвовать в разминировании акватории Черного моря.
