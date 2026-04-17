Силы обороны разгромили пункт управления армии РФ
Генштаб ВСУ сообщает, что 16 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали один район сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления, пять артиллерийских систем и ПВО российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1514-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 132 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 17 апреля 2026 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 316 070 (+1 000) человек,

  • танков — 11 870 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 24 400 (+9) ед,

  • артиллерийских систем — 40 160 (+114) ед,

  • РСЗО — 1 739 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 349 (+2) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 243 008 (+2 410) ед,

  • крылатых ракет — 4 549 (+12) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 90 014 (+253) ед,

  • специальной техники — 4 129 (+3) ед.

По уточненной информации, вчера противник совершил два ракетных удара, использовав 24 ракеты, нанес 78 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9701 дрон-камикадзе и произвел 3771 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, 142 из них — из реактивных систем залпового огня.

