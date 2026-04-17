Сили оборони розгромили пункт управління армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 16 квітня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували один район зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління, п’ять артилерійських систем та засіб ППО російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1514-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 132 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 17 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 316 070 (+1 000) осіб,
танків — 11 870 (+4) од,
бойових броньованих машин — 24 400 (+9) од,
артилерійських систем — 40 160 (+114) од,
РСЗВ — 1 739 (+1) од,
засобів ППО — 1 349 (+2) од,
БпЛА оперативно–тактичного рівня — 243 008 (+2 410) од,
крилатих ракет — 4 549 (+12) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 90 014 (+253) од,
спеціальної техніка — 4 129 (+3) од.
Крім того, застосував 9701 дрон-камікадзе та здійснив 3771 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 142 з них — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-