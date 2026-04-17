Сили оборони розгромили пункт управління армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
армія РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 16 квітня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували один район зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління, п’ять артилерійських систем та засіб ППО російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1514-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 132 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 17 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 316 070 (+1 000) осіб,

  • танків — 11 870 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 24 400 (+9) од,

  • артилерійських систем — 40 160 (+114) од,

  • РСЗВ — 1 739 (+1) од,

  • засобів ППО — 1 349 (+2) од,

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 243 008 (+2 410) од,

  • крилатих ракет — 4 549 (+12) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 90 014 (+253) од,

  • спеціальної техніка — 4 129 (+3) од.

За уточненою інформацією, вчора противник здійснив два ракетні удари, використавши 24 ракети, завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9701 дрон-камікадзе та здійснив 3771 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 142 з них — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО дурить Трампа заради перемоги України у війні
Рютте
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ударів по Дніпру, Сумах і Чернігову
ДСНС України
ДСНС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО ліквідувала 147 цілей під час відбиття атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?