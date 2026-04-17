Україна уразила російські РЛС і склад зберігання катерів

17 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно атаквали ворожі РЛС "Подльот" і "Небо-М", пункти управління, склад зберігання катерів та інші логістичні об'єкти Росії.

Нові успіхи Сил оборони — усі деталі від Генштабу

Протягом минулої ночі українські воїни розгромили пункти управління ворога.

Під удари бійців ЗСУ потрапили командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге (ТОТ Луганської обл.), а також пункти управління БпЛА у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська область рф), Успенівка та Зелене Запорізької області.

Також уражено базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки (Клинкине, ТОТ Донецької обл.), логістичний хаб (Мангуш, ТОТ Донецької обл.), а також склад зберігання десантно-штурмових катерів (Чорноморське, ТОТ АР Крим).

Ба більше, вказано, що Сили оборони завдавали ударів по складах боєприпасів ворога у районах населених пунктів Скадовськ (ТОТ Херсонської обл.), Пантелеймонівка (ТОТ Донецької обл.) та Довжанськ (ТОТ Луганської обл.).

На цьому тлі Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження складу матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів у районах н.п. Сабівка і Ровеньки Луганської області відповідно.

За результатами попередніх уражень встановлено: