17 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно атаквали ворожі РЛС "Подльот" і "Небо-М", пункти управління, склад зберігання катерів та інші логістичні об'єкти Росії.
Головні тези:
- Уражено ворожу базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки.
- Також підтверджено результати попередніх українських діпстрайків.
Нові успіхи Сил оборони — усі деталі від Генштабу
Протягом минулої ночі українські воїни розгромили пункти управління ворога.
Під удари бійців ЗСУ потрапили командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге (ТОТ Луганської обл.), а також пункти управління БпЛА у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська область рф), Успенівка та Зелене Запорізької області.
Ба більше, вказано, що Сили оборони завдавали ударів по складах боєприпасів ворога у районах населених пунктів Скадовськ (ТОТ Херсонської обл.), Пантелеймонівка (ТОТ Донецької обл.) та Довжанськ (ТОТ Луганської обл.).
На цьому тлі Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження складу матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів у районах н.п. Сабівка і Ровеньки Луганської області відповідно.
За результатами попередніх уражень встановлено:
ліквідацію лабораторії БпЛА у районі Орлинського (Донецька обл.);
ураження радіолокаційної станції “Небо-М” (Черновєц, Бєлгородська обл., РФ);
ліквідацію радіолокаційної станції “Подльот” (Новомарьєвка, Ростовська обл., РФ).
