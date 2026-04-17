Україна уразила російські РЛС і склад зберігання катерів
17 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно атаквали ворожі РЛС "Подльот" і "Небо-М", пункти управління, склад зберігання катерів та інші логістичні об'єкти Росії.

Головні тези:

  • Уражено ворожу базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки.
  • Також підтверджено результати попередніх українських діпстрайків.

Нові успіхи Сил оборони — усі деталі від Генштабу

Протягом минулої ночі українські воїни розгромили пункти управління ворога.

Під удари бійців ЗСУ потрапили командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге (ТОТ Луганської обл.), а також пункти управління БпЛА у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська область рф), Успенівка та Зелене Запорізької області.

Також уражено базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки (Клинкине, ТОТ Донецької обл.), логістичний хаб (Мангуш, ТОТ Донецької обл.), а також склад зберігання десантно-штурмових катерів (Чорноморське, ТОТ АР Крим).

Ба більше, вказано, що Сили оборони завдавали ударів по складах боєприпасів ворога у районах населених пунктів Скадовськ (ТОТ Херсонської обл.), Пантелеймонівка (ТОТ Донецької обл.) та Довжанськ (ТОТ Луганської обл.).

На цьому тлі Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження складу матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів у районах н.п. Сабівка і Ровеньки Луганської області відповідно.

За результатами попередніх уражень встановлено:

  • ліквідацію лабораторії БпЛА у районі Орлинського (Донецька обл.);

  • ураження радіолокаційної станції “Небо-М” (Черновєц, Бєлгородська обл., РФ);

  • ліквідацію радіолокаційної станції “Подльот” (Новомарьєвка, Ростовська обл., РФ).

Більше по темі

Нідерланди передадуть Україні новий корабель "Генічеськ"
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп закрив порти США для російських суден
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін може розпочати війну проти Європи навесні 2026 року — експерт
Путін

