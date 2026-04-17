Украина поразила российские РЛС и склад хранения катеров

17 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно атаковали вражеские РЛС "Подлет" и "Небо-М", пункты управления, склад хранения катеров и другие логистические объекты России.
Главные тезисы
- Поражена вражеская база по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники.
- Также подтверждены результаты предыдущих украинских дипстрайков.
Новые успехи Сил обороны — все детали от Генштаба
В минувшую ночь украинские воины разгромили пункты управления врага.
Под удары бойцов ВСУ попали командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Довге (ВОТ Луганской обл.), а также пункты управления БпЛА в районах населенных пунктов Теткино (Курская область), Успеновка и Зеленое Запорожской области.
Более того, указано, что Силы обороны наносили удары по складам боеприпасов врага в районах населенных пунктов Скадовск (ВОТ Херсонской обл.), Пантелеймоновка (ВОТ Донецкой обл.) и Довжанск (ВОТ Луганской обл.).
На этом фоне Генштаб ВСУ официально подтвердил поражение склада материально-технических средств и состав горюче-смазочных материалов в районах н.п. Сабовка и Ровеньки Луганской области соответственно.
По результатам предварительных поражений установлено:
ликвидацию лаборатории БПЛА в районе Орлинского (Донецкая обл.);
поражение радиолокационной станции "Небо-М" (Черновец, Белгородская обл., РФ);
ликвидацию радиолокационной станции Подлет (Новомарьевка, Ростовская обл., РФ).
