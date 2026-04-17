Украина поразила российские РЛС и склад хранения катеров
17 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно атаковали вражеские РЛС "Подлет" и "Небо-М", пункты управления, склад хранения катеров и другие логистические объекты России.

  • Поражена вражеская база по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники.
  • Также подтверждены результаты предыдущих украинских дипстрайков.

Новые успехи Сил обороны — все детали от Генштаба

В минувшую ночь украинские воины разгромили пункты управления врага.

Под удары бойцов ВСУ попали командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Довге (ВОТ Луганской обл.), а также пункты управления БпЛА в районах населенных пунктов Теткино (Курская область), Успеновка и Зеленое Запорожской области.

Также поражена база по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники (Клинкино, ВОТ Донецкой обл.), логистический хаб (Мангуш, ТОТ Донецкой обл.), а также склад хранения десантно-штурмовых катеров (Черноморское, ВОТ АР Крым).

Более того, указано, что Силы обороны наносили удары по складам боеприпасов врага в районах населенных пунктов Скадовск (ВОТ Херсонской обл.), Пантелеймоновка (ВОТ Донецкой обл.) и Довжанск (ВОТ Луганской обл.).

На этом фоне Генштаб ВСУ официально подтвердил поражение склада материально-технических средств и состав горюче-смазочных материалов в районах н.п. Сабовка и Ровеньки Луганской области соответственно.

По результатам предварительных поражений установлено:

  • ликвидацию лаборатории БПЛА в районе Орлинского (Донецкая обл.);

  • поражение радиолокационной станции "Небо-М" (Черновец, Белгородская обл., РФ);

  • ликвидацию радиолокационной станции Подлет (Новомарьевка, Ростовская обл., РФ).

