Трамп закрыл порты США для российских судов

Американский лидер Дональд Трамп официально продлил запрет российскому флоту заходить в порты США. Это решение уже обнародовано в Федеральном реестре.

Новое решение Трампа относительно РФ — что известно

Что важно понимать, этот режим действует последние 4 года, то есть с апреля 2022 года.

Белый дом обращает внимание на то, что новое решение президента США оставляет его в силе еще как минимум на год.

Как уже упоминалось ранее, ограничения охватывают стоянки и передвижение судов, связанных со страной-агрессорской Россией.

По состоянию на сегодняшний день министр внутренней безопасности сохраняет полномочия жестко регулировать пребывание таких кораблей в портах Штатов.

Следует также отметить, что основанием для принятия этого решения называют агрессивную политику режима российского диктатора Владимира Путина.

Политика и действия правительства Российской Федерации продолжают создавать чрезвычайное положение из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов, — сказано в официальном заявлении.

На фоне последних событий на международной арене, как считают в Белом доме, очень важно сохранять чрезвычайные полномочия по контролю морского пространства.