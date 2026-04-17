Трамп закрыл порты США для российских судов

Американский лидер Дональд Трамп официально продлил запрет российскому флоту заходить в порты США. Это решение уже обнародовано в Федеральном реестре.
Главные тезисы
- США продолжают жестко регулировать пребывание российских судов в своих портах.
- Также Белый дом не планирует продолжать действие специальных лицензий, разрешающих продажу российской и иранской нефти в обход санкций.
Новое решение Трампа относительно РФ — что известно
Что важно понимать, этот режим действует последние 4 года, то есть с апреля 2022 года.
Белый дом обращает внимание на то, что новое решение президента США оставляет его в силе еще как минимум на год.
Как уже упоминалось ранее, ограничения охватывают стоянки и передвижение судов, связанных со страной-агрессорской Россией.
По состоянию на сегодняшний день министр внутренней безопасности сохраняет полномочия жестко регулировать пребывание таких кораблей в портах Штатов.
Следует также отметить, что основанием для принятия этого решения называют агрессивную политику режима российского диктатора Владимира Путина.
На фоне последних событий на международной арене, как считают в Белом доме, очень важно сохранять чрезвычайные полномочия по контролю морского пространства.
