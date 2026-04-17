Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ливаном

Американский лидер Дональд Трамп официально заявил, что Израиль и Ливан уже подписали соглашение о прекращении огня. По мнению президента США, ему удастся успешно завершить еще одну войну.
Главные тезисы
- 9 апреля Израиль анонсировал прямые мирные переговоры с Ливаном.
- Центральными вопросами были разоружение "Хезболла" и нормализация отношений.
Трамп уверен, что он близок к завершению еще одной войны
Глава Белого дома подтвердил "прекрасные переговоры" с достопочтенным президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
По словам Дональда Трампа, эти два лидера наконец пришли к согласию относительно достижения мира между их странами.
10-дневное перемирие официально начнется в 17:00 по восточному стандартному времени.
Глава Белого дома также подтвердил, что уже приказал вице-президенту Джей Ди Венсу и государственному секретарю Рубио, вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Разином Кейном, сотрудничать с Израилем и Ливаном.
Главная цель сейчас — установление длительного мира.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-