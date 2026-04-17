Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ливаном
Трамп уверен, что он близок к завершению еще одной войны
Американский лидер Дональд Трамп официально заявил, что Израиль и Ливан уже подписали соглашение о прекращении огня. По мнению президента США, ему удастся успешно завершить еще одну войну.

Главные тезисы

  • 9 апреля Израиль анонсировал прямые мирные переговоры с Ливаном.
  • Центральными вопросами были разоружение "Хезболла" и нормализация отношений.

Глава Белого дома подтвердил "прекрасные переговоры" с достопочтенным президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Дональда Трампа, эти два лидера наконец пришли к согласию относительно достижения мира между их странами.

10-дневное перемирие официально начнется в 17:00 по восточному стандартному времени.

Во вторник обе страны впервые за 34 года встретились здесь, в Вашингтоне, вместе с нашим замечательным государственным секретарем Марко Рубио.

Глава Белого дома также подтвердил, что уже приказал вице-президенту Джей Ди Венсу и государственному секретарю Рубио, вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Разином Кейном, сотрудничать с Израилем и Ливаном.

Главная цель сейчас — установление длительного мира.

Для меня было честью завершить 9 войн по всему миру, и это будет моя 10-я, так что сделаем это, — заявил Дональд Трамп.

