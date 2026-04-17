Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном

Американський лідер Дональд Трамп офіційно заявив, що Ізраїль і Ліван вже підписали угоду про припинення вогню. На переконання президента США, йому вдасться успішно завершити ще одну війну.
Головні тези:
- 9 квітня Ізраїль анонсував прямі мирні перемовини з Ліваном.
- Центральними питаннями були роззброєння "Хезболли" і нормалізація відносин.
Трамп вважає, що він близький до завершення ще однієї війни
Очільник Білого дому підтвердив "чудові переговори" з високоповажним президентом Лівану Джозефом Ауном та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
За словами Дональда Трампа, ці два лідери нарешті дійшли згоди стосовно досягнення миру між їхніми країнами.
10-денне перемир'я офіційно розпочнеться о 17:00 за східним стандартним часом.
Очільник Білого дому також підтвердив, що вже наказав віцепрезиденту Джей Ді Венсу та державному секретарю Рубіо, разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Разіном Кейном, співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном.
Головна мета наразі - встановлення тривалого миру.
