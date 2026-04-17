Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном
Американський лідер Дональд Трамп офіційно заявив, що Ізраїль і Ліван вже підписали угоду про припинення вогню. На переконання президента США, йому вдасться успішно завершити ще одну війну.

Головні тези:

  • 9 квітня Ізраїль анонсував прямі мирні перемовини з Ліваном.
  • Центральними питаннями були роззброєння "Хезболли" і нормалізація відносин.

Трамп вважає, що він близький до завершення ще однієї війни

Очільник Білого дому підтвердив "чудові переговори" з високоповажним президентом Лівану Джозефом Ауном та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

За словами Дональда Трампа, ці два лідери нарешті дійшли згоди стосовно досягнення миру між їхніми країнами.

10-денне перемир'я офіційно розпочнеться о 17:00 за східним стандартним часом.

У вівторок обидві країни вперше за 34 роки зустрілися тут, у Вашингтоні, разом із нашим чудовим державним секретарем Марко Рубіо.

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому також підтвердив, що вже наказав віцепрезиденту Джей Ді Венсу та державному секретарю Рубіо, разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Разіном Кейном, співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном.

Головна мета наразі - встановлення тривалого миру.

Для мене було честю вирішити 9 воєн по всьому світу, і це буде моя 10-та, тож зробімо це, – заявив Дональд Трамп.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО дурить Трампа заради перемоги України у війні
Рютте
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп і Путін розпочали світову війну нового типу — експерт
Світова війна вже почалася?
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Він суттєво відставав". Трамп уперше відреагував на поразку Орбана
Трамп

