"Він суттєво відставав". Трамп уперше відреагував на поразку Орбана

Американський лідер Дональд Трамп зізнався, що його не надто хвилює поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах, попри те, що він відкрито агітував за останнього.

За словами очільника Білого дому, йому подобається майбутній прем’єр-міністр Угорщини — лідер опозиційної партії "Тиси" Петер Мадяр.

Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками — він хороша людина. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер вирішив нагадати, що Мадяр раніше був членом партії "Фідес", а також, що він має ідентичний підхід до імміграції.

Саме тому Трамп дійшов висновку, що наступник Орбана впорається зі своєю роботою.

Очільник Білого дому не знає, чи змінило б щось, якби він поїхав до Угорщини агітувати за Орбана замість свого віцепрезидента Джей Ді Венса.

Він (Орбан — ред.) суттєво відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор — хороша людина, — сказав Трамп.

Що важливо розуміти, це було першою реакцією президента США на поразку Орбана на парламентських виборах в Угорщині.