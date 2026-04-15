"Він суттєво відставав". Трамп уперше відреагував на поразку Орбана

Американський лідер Дональд Трамп зізнався, що його не надто хвилює поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах, попри те, що він відкрито агітував за останнього.
Головні тези:
- На переконання Трампа, Мадяр буде гідним лідером Угорщини.
- Він вважає угорського опозиціонера “хорошою людиною”.
Трампа не засмутила поразка Орбана
За словами очільника Білого дому, йому подобається майбутній прем’єр-міністр Угорщини — лідер опозиційної партії "Тиси" Петер Мадяр.
На цьому тлі американський лідер вирішив нагадати, що Мадяр раніше був членом партії "Фідес", а також, що він має ідентичний підхід до імміграції.
Саме тому Трамп дійшов висновку, що наступник Орбана впорається зі своєю роботою.
Очільник Білого дому не знає, чи змінило б щось, якби він поїхав до Угорщини агітувати за Орбана замість свого віцепрезидента Джей Ді Венса.
Що важливо розуміти, це було першою реакцією президента США на поразку Орбана на парламентських виборах в Угорщині.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-