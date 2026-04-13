ЄС розраховує на розблокування кредиту для України після поразки Орбана на виборах
Після того як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Головні тези:

  • Перемога опозиції на виборах в Угорщині може сприяті розблокуванню кредиту ЄС для України на суму 90 млрд євро.
  • Євросоюз планує швидке ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії та надання кредитного пакету для України після поразки Орбана.

ЄС обіцяє швидко розблокувати кредит для України

Про це повідомили у кіпрському головуванні в ЄС.

Євросоюз розраховує на швидке розблокування 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ та кредиту в 90 млрд євро для України після поразки Орбана на виборах.

Нашою метою як головування залишається якнайшвидше ухвалення як кредитного пакета для України на 90 мільярдів (євро), так і 20-го пакета санкцій (проти Росії).

Нагадаємо, що Кіпр головує у ЄС у першій половині 2026 року.

Співрозмовник "Європейської правди" також повідомив, що кіпрське головування має намір внести вказані питання до порядку денного Комітету постійних представників ЄС (Coreper) "щойно це дозволять умови, з метою швидкого завершення роботи над обома досьє".

Варто зауважити, що цього тижня засідання Coreper в Брюсселі відбудуться двічі: у середу, 15 квітня, та у п’ятницю, 17 квітня. У офіційному порядку денному цих засідань немає вказаних питань, але у той самий час посли держав ЄС планують обговорити неформальну зустріч глав держав Євросоюзу, яка відбудеться 23-24 квітня у Нікосії (Кіпр), під час якої будуть обговорюватися кредит на 90 млрд та 20-й пакет санкцій.

Як повідомили кореспондентці "Європейської правди" власні джерела в ЄС, посадовці Євросоюзу не очікують принципових змін у позиції Угорщини щодо українських питань до вступу Петера Мадяра у повноваження прем’єр-міністра.

В ЄС очікують, що Мадяр розпочне роботу на посаді на початку травня 2026 року. Отже, у саміті лідерів ЄС 23-24 квітня Угорщину все ще представлятиме Віктор Орбан.

