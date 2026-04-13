ЕС рассчитывает на разблокирование кредита для Украины после поражения Орбана на выборах
После того, как партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

  • После поражения партии Виктора Орбана на выборах, Европейский Союз надеется на скорейшее разблокирование кредита на 90 млрд евро для Украины.
  • Победа оппозиции в Венгрии может способствовать разблокированию кредитного пакета от ЕС и принятию 20-го пакета санкций против России.

ЕС обещает быстро разблокировать кредит для Украины

Об этом сообщили в кипрском председательстве в ЕС.

Евросоюз рассчитывает на скорую разблокировку 20-го пакета санкций ЕС против РФ и кредита в 90 млрд евро для Украины после поражения Орбана на выборах.

Нашей целью как председательство остается скорейшее принятие как кредитного пакета для Украины на 90 миллиардов (евро), так и 20-го пакета санкций (против России).

Напомним, что Кипр председательствует в ЕС в первой половине 2026 года.

Собеседник "Европейской правды" также сообщил, что кипрское председательство намерено внести указанные вопросы в повестку дня Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) "только что это позволят условия с целью быстрого завершения работы над обоими досье".

Стоит отметить, что на этой неделе заседания Coreper в Брюсселе пройдут дважды: в среду, 15 апреля и в пятницу, 17 апреля. В официальной повестке этих заседаний нет указанных вопросов, но в то же время послы государств ЕС планируют обсудить неформальную встречу глав государств Евросоюза, которая состоится 23-24 апреля в Никосии (Кипр), во время которой будут обсуждаться кредит на 90 млрд и 20-й пакет санкций.

Как сообщили корреспондент "Европейской правды" собственные источники в ЕС, чиновники Евросоюза не ожидают принципиальных изменений в позиции Венгрии по украинским вопросам до вступления Петера Мадяра в полномочия премьер-министра.

В ЕС ожидают, что Мадяр приступит к работе в должности в начале мая 2026 года. Итак, в саммите лидеров ЕС 23-24 апреля Венгрию все еще будет представлять Виктор Орбан.

