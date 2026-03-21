Фицо пугает Украину возможностью блокирования Словакией кредита от ЕС

Премьер-министр Словакии Робер Фицо допустил возможность, что в будущем он присоединится к блокированию кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

Фицо тоже хочет блокировать кредит ЕС для Украины

Фицо вступился за венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который продолжает блокировать принятие кредита для Украины на 90 млрд евро, аргументируя это остановкой поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

Виктор Орбан политически прав. Зеленский не может управлять Европейским Союзом. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Премьер признал, что в будущем может возникнуть ситуация, когда Словакия также заблокирует кредит, но не объяснил, при каких обстоятельствах это может произойти.

Фицо повторил, что остановка работы нефтепровода "Дружбы" вызвана исключительно политическими причинами и ненавистью к РФ. По его словам, российская нефть "укрепит энергетическую безопасность" европейского континента.

Он также прокомментировал свой отказ приехать в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским, заявив, что не является "самоубийцей".

Я не дам вести себя за нос. Вы не можете в одном предложении сказать: "Роберте, ты чрезвычайно непопулярный политик в Киеве, поэтому приезжай в Киев, посети меня". Я ведь не столь самоубийца.

Ранее Фицо заявил, что его страна может предпринять дальнейшие шаги против Украины из-за прекращения поставок российской нефти.