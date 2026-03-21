Фицо пугает Украину возможностью блокирования Словакией кредита от ЕС

Премьер-министр Словакии Робер Фицо допустил возможность, что в будущем он присоединится к блокированию кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.
Главные тезисы
- Робер Фицо рассматривает возможность присоединения к блокированию кредита ЕС для Украины, поддерживая позицию Виктора Орбана.
- Блокирование финансирования для Украины может привести к серьезным последствиям для политической обстановки в регионе.
Фицо тоже хочет блокировать кредит ЕС для Украины
Фицо вступился за венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который продолжает блокировать принятие кредита для Украины на 90 млрд евро, аргументируя это остановкой поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".
Премьер признал, что в будущем может возникнуть ситуация, когда Словакия также заблокирует кредит, но не объяснил, при каких обстоятельствах это может произойти.
Фицо повторил, что остановка работы нефтепровода "Дружбы" вызвана исключительно политическими причинами и ненавистью к РФ. По его словам, российская нефть "укрепит энергетическую безопасность" европейского континента.
Он также прокомментировал свой отказ приехать в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским, заявив, что не является "самоубийцей".
Ранее Фицо заявил, что его страна может предпринять дальнейшие шаги против Украины из-за прекращения поставок российской нефти.
