Оппозиционеры Словакии назвали Фицо "продлением руки Москвы" из-за угроз Украине

В Словакии оппозиционная партия "Свобода и солидарность" (SaS) подвергла критике премьера Роберта Фицо за угрозы перекрыть поставки электроэнергии Украине.
Главные тезисы
- Оппозиционная партия "Свобода и солидарность" раскритиковала премьера Роберта Фицо за угрозы прекращения поставок электроэнергии Украине.
- Оппозиция назвала подобные действия Фицо продлением руки Москвы и экономическим нонсенсом.
Словацкие оппозиционеры жестко раскритиковали Фицо из-за Украины
Она призывает правительство серьезно заняться диверсификацией поставок нефти.
Роберт Фицо снова становится продлением руки Москвы и открыто саботирует Украину в то время, когда она сталкивается с строжайшей зимой и российскими атаками на энергетику. Этот ультиматум касается не нефти, а позора Словакии — мы потеряем деньги за электроэнергию, потеряем авторитет в ЕС и снова покажем миру, что мы на неправильной стороне истории. Фицо не хочет помогать своим соседям, он хочет им навредить. Это не политика, это живая измена, — заявил глава SaS Бронислав Греллинг.
Угроза Фицо отключить Украину от электроснабжения — это логический нонсенс, говорят политики.
Фицо заявил, что инициирует прекращение экспорта электроэнергии из Словакии в Украину, если Украина до понедельника не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию.
