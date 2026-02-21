Оппозиционеры Словакии назвали Фицо "продлением руки Москвы" из-за угроз Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Оппозиционеры Словакии назвали Фицо "продлением руки Москвы" из-за угроз Украине

Фицо
Read in English
Читати українською
Источник:  Dennik N

В Словакии оппозиционная партия "Свобода и солидарность" (SaS) подвергла критике премьера Роберта Фицо за угрозы перекрыть поставки электроэнергии Украине.

Главные тезисы

  • Оппозиционная партия "Свобода и солидарность" раскритиковала премьера Роберта Фицо за угрозы прекращения поставок электроэнергии Украине.
  • Оппозиция назвала подобные действия Фицо продлением руки Москвы и экономическим нонсенсом.

Словацкие оппозиционеры жестко раскритиковали Фицо из-за Украины

Этот шаг не только моральное поражение, но и чисто экономический нонсенс, — так партия реагирует на возможность прекращения поставок электроэнергии Украине.

Она призывает правительство серьезно заняться диверсификацией поставок нефти.

Роберт Фицо снова становится продлением руки Москвы и открыто саботирует Украину в то время, когда она сталкивается с строжайшей зимой и российскими атаками на энергетику. Этот ультиматум касается не нефти, а позора Словакии — мы потеряем деньги за электроэнергию, потеряем авторитет в ЕС и снова покажем миру, что мы на неправильной стороне истории. Фицо не хочет помогать своим соседям, он хочет им навредить. Это не политика, это живая измена, — заявил глава SaS Бронислав Греллинг.

Угроза Фицо отключить Украину от электроснабжения — это логический нонсенс, говорят политики.

Без электроэнергии поврежденную Дружбу трудно отремонтировать, а без стабильного электроснабжения даже насосные станции не могут надежно работать. Премьер-министр заводит себя и всю Словакию в ловушку — если у Украины нет электроэнергии для ремонта инфраструктуры, нефть никогда не потечет. А мы продолжим сидеть здесь на запасах из аварийных резервов, — сказал депутат партии Кароль Галек.

Фицо заявил, что инициирует прекращение экспорта электроэнергии из Словакии в Украину, если Украина до понедельника не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо угрожает прекратить экспорт электроэнергии и дизеля в Украину
Фицо
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо выдвинул Зеленскому ультиматум по поставкам электроэнергии
Фицо начал публично угрожать Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Ультиматумы отправляйте в Кремль!". МИД Украины жестко отреагировал на упреки Орбана и Фицо
МИД Украины
МЗС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?