Оппозиционеры Словакии назвали Фицо "продлением руки Москвы" из-за угроз Украине

Она призывает правительство серьезно заняться диверсификацией поставок нефти.

Роберт Фицо снова становится продлением руки Москвы и открыто саботирует Украину в то время, когда она сталкивается с строжайшей зимой и российскими атаками на энергетику. Этот ультиматум касается не нефти, а позора Словакии — мы потеряем деньги за электроэнергию, потеряем авторитет в ЕС и снова покажем миру, что мы на неправильной стороне истории. Фицо не хочет помогать своим соседям, он хочет им навредить. Это не политика, это живая измена, — заявил глава SaS Бронислав Греллинг.