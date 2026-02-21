Опозиціонери Словаччини назвали Фіцо "продовженням руки Москви" через погрози Україні

Вона закликає уряд серйозно зайнятися диверсифікацією постачання нафти.

Роберт Фіцо знову стає продовженням руки Москви і відкрито саботує Україну в той час, коли вона стикається з найсуворішою зимою і російськими атаками на енергетику. Цей ультиматум стосується не нафти, а ганьби для Словаччини — ми втратимо гроші за електроенергію, втратимо авторитет в ЄС і знову покажемо світу, що ми на неправильній стороні історії. Фіцо не хоче допомагати своїм сусідам, він хоче їм нашкодити. Це не політика, це жива зрада, — заявив голова SaS Браніслав Грьолінг.