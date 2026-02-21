Опозиціонери Словаччини назвали Фіцо "продовженням руки Москви" через погрози Україні

У Словаччині опозиційна партія "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала прем'єра Роберта Фіцо за погрози перекрити постачання електроенергії Україні.
Головні тези:
- Опозиція в Словаччині засудила прем'єра Фіцо за погрози перекрити постачання електроенергії Україні.
- Партія “Свобода і солідарність” називає такі дії “економічним нонсенсом” та продовженням руки Москви.
Словацькі опозиціонери жорстко розкритикували Фіцо через Україну
Вона закликає уряд серйозно зайнятися диверсифікацією постачання нафти.
Роберт Фіцо знову стає продовженням руки Москви і відкрито саботує Україну в той час, коли вона стикається з найсуворішою зимою і російськими атаками на енергетику. Цей ультиматум стосується не нафти, а ганьби для Словаччини — ми втратимо гроші за електроенергію, втратимо авторитет в ЄС і знову покажемо світу, що ми на неправильній стороні історії. Фіцо не хоче допомагати своїм сусідам, він хоче їм нашкодити. Це не політика, це жива зрада, — заявив голова SaS Браніслав Грьолінг.
Погроза Фіцо відключити Україну від електропостачання — це логічний нонсенс, кажуть політики.
Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії зі Словаччини в Україну, якщо Україна до понеділка не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину.
