Опозиціонери Словаччини назвали Фіцо "продовженням руки Москви" через погрози Україні
Опозиціонери Словаччини назвали Фіцо "продовженням руки Москви" через погрози Україні

Фіцо
Джерело:  Dennik N

У Словаччині опозиційна партія "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала прем'єра Роберта Фіцо за погрози перекрити постачання електроенергії Україні.

Головні тези:

  • Опозиція в Словаччині засудила прем'єра Фіцо за погрози перекрити постачання електроенергії Україні.
  • Партія “Свобода і солідарність” називає такі дії “економічним нонсенсом” та продовженням руки Москви.

Словацькі опозиціонери жорстко розкритикували Фіцо через Україну

Цей крок є не тільки моральною поразкою, але й чисто економічним нонсенсом, — так партія реагує на можливість припинення постачання електроенергії Україні.

Вона закликає уряд серйозно зайнятися диверсифікацією постачання нафти.

Роберт Фіцо знову стає продовженням руки Москви і відкрито саботує Україну в той час, коли вона стикається з найсуворішою зимою і російськими атаками на енергетику. Цей ультиматум стосується не нафти, а ганьби для Словаччини — ми втратимо гроші за електроенергію, втратимо авторитет в ЄС і знову покажемо світу, що ми на неправильній стороні історії. Фіцо не хоче допомагати своїм сусідам, він хоче їм нашкодити. Це не політика, це жива зрада, — заявив голова SaS Браніслав Грьолінг.

Погроза Фіцо відключити Україну від електропостачання — це логічний нонсенс, кажуть політики.

Без електроенергії пошкоджену "Дружбу" важко відремонтувати, а без стабільного електропостачання навіть насосні станції не можуть надійно працювати. Прем'єр-міністр заводить себе і всю Словаччину в пастку — якщо Україна не матиме електроенергії для ремонту інфраструктури, нафта ніколи не потече. А ми продовжимо сидіти тут на запасах з аварійних резервів, — сказав депутат партії Кароль Галек.

Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії зі Словаччини в Україну, якщо Україна до понеділка не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину.

МЗС

