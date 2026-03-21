Фіцо лякає Україну можливістю блокування Словаччиною кредиту від ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Робер Фіцо допустив можливість того, що в майбутньому він приєднається до блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро для України.

Фіцо теж хоче блокувати кредит ЄС для України

Фіцо заступився за угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який продовжує блокувати ухвалення кредиту для України на 90 млрд євро, аргументуючи це зупиненням постачання російської нафти через трубопровід "Дружба".

Віктор Орбан політично правий. Зеленський не може керувати Європейським Союзом. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Прем'єр визнав, що в майбутньому може виникнути ситуація, коли Словаччина також заблокує кредит, але не пояснив, за яких обставин це може статися.

Фіцо повторив те, що зупинка роботи нафтопроводу "Дружби" спричинена виключно політичними причинами та ненавистю до РФ. За його словами, російська нафта "зміцнить енергетичну безпеку" європейського континенту.

Він також прокоментував свою відмову приїхати до України на зустріч з президентом Володимир Зеленським, заявивши, що не є "самогубцем".

Я не дам водити себе за носа. Ви не можете в одному реченні сказати: "Роберте, ти надзвичайно непопулярний політик у Києві, тож приїжджай до Києва, завітай до мене". Я ж не настільки самогубець.

Раніше Фіцо заявив, що його країна може вдатися до подальших кроків проти України через припинення поставок російської нафти.