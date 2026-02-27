Фіцо заявив про "різні погляди" з Зеленським щодо стану нафтопроводу "Дружба"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після розмови з президентом України Володимиром Зеленський заявив, що у них "різні погляди" щодо стану трубопроводу "Дружба".

Фіцо бідкається через нафтопровід “Дружба”

Про це Фіцо заявив у соцмережі Х.

З розмови з українським президентом Зеленським я отримав однозначне враження, що українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через територію України. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Фіцо зауважив, що поінформував Зеленського про логістичні труднощі та фінансові збитки для його країни внаслідок зупинки нафтового транзиту.

AFTER A PHONE CALL WITH UKRAINIAN PRESIDENT V. ZELENSKY



In connection with the state of the oil emergency in Slovakia, I spoke today by phone with the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. I asked him for information on when, and whether at all, the transit of oil through the… pic.twitter.com/ZNS4BOzTqu — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) February 27, 2026

За словами словацького прем'єра, розвідка Словаччини повідомило, що "Дружба" нібито не має пошкоджень і ніщо не заважає транзиту нафти. Він додав, що Зеленський заявив, що ремонт нафтопроводу вимагає багато часу.

Крім того, Фіцо поскаржився, що Україна досі не надала послу Словаччини у Києві можливості провести інспекцію нафтопроводу. Він також зауважив, що цього не дозволили зробити і послу Євросоюзу в Україні.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин розповів журналістам, що словацького прем'єра запросили в Україну спеціально для того, щоб обговорити всі питання щодо "Дружби" особисто, а не спілкуватись через соцмережі чи медіа. Радник Зеленського підкреслив, що "це серйозне питання, а не для хайпу".