Фіцо заявив про "різні погляди" з Зеленським щодо стану нафтопроводу "Дружба"
Фіцо заявив про "різні погляди" з Зеленським щодо стану нафтопроводу "Дружба"

Robert Fico
Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після розмови з президентом України Володимиром Зеленський заявив, що у них "різні погляди" щодо стану трубопроводу "Дружба".

Головні тези:

  • Фіцо та Зеленський мають різні погляди на стан трубопроводу “Дружба”, що може вплинути на відновлення транзиту нафти через Україну.
  • Прем’єр-міністр Словаччини відзначив логістичні труднощі та фінансові збитки внаслідок зупинки нафтового транзиту через територію України.

Фіцо бідкається через нафтопровід “Дружба”

Про це Фіцо заявив у соцмережі Х.

З розмови з українським президентом Зеленським я отримав однозначне враження, що українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через територію України.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини 

Фіцо зауважив, що поінформував Зеленського про логістичні труднощі та фінансові збитки для його країни внаслідок зупинки нафтового транзиту.

Розмова підтвердила, що ми маємо різні погляди на стан нафтопроводу.

За словами словацького прем'єра, розвідка Словаччини повідомило, що "Дружба" нібито не має пошкоджень і ніщо не заважає транзиту нафти. Він додав, що Зеленський заявив, що ремонт нафтопроводу вимагає багато часу.

Крім того, Фіцо поскаржився, що Україна досі не надала послу Словаччини у Києві можливості провести інспекцію нафтопроводу. Він також зауважив, що цього не дозволили зробити і послу Євросоюзу в Україні.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин розповів журналістам, що словацького прем'єра запросили в Україну спеціально для того, щоб обговорити всі питання щодо "Дружби" особисто, а не спілкуватись через соцмережі чи медіа. Радник Зеленського підкреслив, що "це серйозне питання, а не для хайпу".

Так а трубопровід цей в іншій країні чи десь тут? — прокоментував Литвин небажання Фіцо їхати в Україну.

