Фицо заявил о "различных взглядах" с Зеленским о состоянии нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у них "разные взгляды" о состоянии трубопровода "Дружба".

Об этом Фицо заявил в соцсети Х.

Из разговора с украинским президентом Зеленским я получил однозначное впечатление, что украинская сторона не заинтересована в возобновлении транзита нефти через территорию Украины. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Фицо отметил, что проинформировал Зеленского о логистических трудностях и финансовых убытках для его страны в результате остановки нефтяного транзита.

Разговор подтвердил, что у нас есть разные взгляды на состояние нефтепровода.

По словам словацкого премьера, разведка Словакии сообщила, что у "Дружбы" якобы нет повреждений и ничто не мешает транзиту нефти. Он добавил, что Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода требует много времени.

Кроме того, Фицо посетовал, что Украина до сих пор не предоставила послу Словакии в Киеве возможности провести инспекцию нефтепровода. Он также отметил, что этого не позволили сделать и после Евросоюза в Украине.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказал журналистам, что словацкого премьера пригласили в Украину специально для того, чтобы обсудить все вопросы "Дружбы" лично, а не общаться через соцсети или медиа. Советник Зеленского подчеркнул, что "это серьезный вопрос, а не для хайпа".