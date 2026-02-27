Фицо заявил о "различных взглядах" с Зеленским о состоянии нефтепровода "Дружба"
Фицо заявил о "различных взглядах" с Зеленским о состоянии нефтепровода "Дружба"

Robert Fico
Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у них "разные взгляды" о состоянии трубопровода "Дружба".

Главные тезисы

  • Фицо и Зеленский не согласны по состоянию нефтепровода “Дружба”, что может препятствовать возобновлению транзита через Украину.
  • Премьер-министр Словакии подчеркнул логистические трудности и финансовый ущерб от остановки транзита нефти через Украину.

Фицо жалуется по нефтепроводу "Дружба"

Об этом Фицо заявил в соцсети Х.

Из разговора с украинским президентом Зеленским я получил однозначное впечатление, что украинская сторона не заинтересована в возобновлении транзита нефти через территорию Украины.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Фицо отметил, что проинформировал Зеленского о логистических трудностях и финансовых убытках для его страны в результате остановки нефтяного транзита.

Разговор подтвердил, что у нас есть разные взгляды на состояние нефтепровода.

По словам словацкого премьера, разведка Словакии сообщила, что у "Дружбы" якобы нет повреждений и ничто не мешает транзиту нефти. Он добавил, что Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода требует много времени.

Кроме того, Фицо посетовал, что Украина до сих пор не предоставила послу Словакии в Киеве возможности провести инспекцию нефтепровода. Он также отметил, что этого не позволили сделать и после Евросоюза в Украине.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказал журналистам, что словацкого премьера пригласили в Украину специально для того, чтобы обсудить все вопросы "Дружбы" лично, а не общаться через соцсети или медиа. Советник Зеленского подчеркнул, что "это серьезный вопрос, а не для хайпа".

Так а трубопровод этот в другой стране или где-нибудь здесь? — прокомментировал Литвин нежелание Фицо ехать в Украину.

Фицо угрожает прекратить экспорт электроэнергии и дизеля в Украину
Фицо
"Ультиматумы отправляйте в Кремль!". МИД Украины жестко отреагировал на упреки Орбана и Фицо
МИД Украины
МЗС
Оппозиционеры Словакии назвали Фицо "продлением руки Москвы" из-за угроз Украине
Фицо

