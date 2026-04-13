Мадяр розгромно переміг Орбана на парламентських виборах в Угорщині

На парламентських виборах в Угорщині впевнено перемагає опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Партія "Фідес" Віктора Орбана, яку активно підтримує Росія та команда Дональда Трампа, зазнала поразки. Про це свідчать попередні дані виборчої комісії Угорщини. Віктор Орбан визнав поразку.

Партія “Тиса” отримала конституційну більшість у парламенті Угорщини

Останні опитування перед голосуванням, які оголосили після закриття дільниць, вказують на перемогу 45-річного Мадяра. Його партія, як кажуть опитування, отримала 57%, а партія Орбана — 37%.

Партія Мадяра отримує понад 2/3 місць у парламенті — й володітиме усією повнотою влади в країні.

Після підрахунку 99% голосів, за даними виборчої комісії Угорщини, "Тиса" отримує 138 місць у парламенті, а "Фідес" — 55.

За партійними спискати "Тиса" має 53%, а "Фідес" — 38% голосів.

Більшість у 133 депутати дає можливість провести радикальні зміни у законодавстві та кадрах.

62-річний Віктор Орбан, який керував країною 16 років, у зверненні вже визнав поразку: "Результат виборів очевидний і болісний".

Такий результат забезпечила у тому числі надвисока явка у 79%.

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вже заявив, що перемога його партії "Тиса" надала йому мандат на демонтаж авторитарної системи Віктора Орбана та повернення країни до європейських цінностей.

Угорщина знову стане сильним союзником у Європейському Союзі та НАТО. Місце Угорщини було, є і буде в Європі протягом тисячі років. Петер Мадяр Угорський політик

Мадяр заявив, що переконлива перемога на виборах надала йому мандат на демонтаж авторитарної системи Віктора Орбана та повернення країни до європейських цінностей.

Він закликав самого Орбана, а також президента країни, верховних суддів та генерального прокурора негайно подати у відставку. І звинуватив їх у тому, що вони поставили політичну лояльність до Орбана вище за свої посадові обов'язки.

Володимир Зеленський вже привітав Мадяра та закликав до конструктивного підходу у політиці.