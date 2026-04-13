Мадяр розгромно переміг Орбана на парламентських виборах в Угорщині

На парламентських виборах в Угорщині впевнено перемагає опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Партія "Фідес" Віктора Орбана, яку активно підтримує Росія та команда Дональда Трампа, зазнала поразки. Про це свідчать попередні дані виборчої комісії Угорщини. Віктор Орбан визнав поразку.
Головні тези:
- Опозиційна партія “Тиса” під керівництвом Петера Мадяра перемогла на парламентських виборах в Угорщині, обігнавши партію “Фідес” Віктора Орбана.
- Партія Мадяра отримала конституційну більшість у парламенті та має намір реформувати авторитарну систему Віктора Орбана.
Партія “Тиса” отримала конституційну більшість у парламенті Угорщини
Останні опитування перед голосуванням, які оголосили після закриття дільниць, вказують на перемогу 45-річного Мадяра. Його партія, як кажуть опитування, отримала 57%, а партія Орбана — 37%.
Партія Мадяра отримує понад 2/3 місць у парламенті — й володітиме усією повнотою влади в країні.
Після підрахунку 99% голосів, за даними виборчої комісії Угорщини, "Тиса" отримує 138 місць у парламенті, а "Фідес" — 55.
За партійними спискати "Тиса" має 53%, а "Фідес" — 38% голосів.
Більшість у 133 депутати дає можливість провести радикальні зміни у законодавстві та кадрах.
Такий результат забезпечила у тому числі надвисока явка у 79%.
Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вже заявив, що перемога його партії "Тиса" надала йому мандат на демонтаж авторитарної системи Віктора Орбана та повернення країни до європейських цінностей.
Володимир Зеленський вже привітав Мадяра та закликав до конструктивного підходу у політиці.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-