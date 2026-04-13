Мадяр разгромно победил Орбана на парламентских выборах в Венгрии
Категория
Политика
Дата публикации

Мадяр
Read in English
Читати українською
Источник:  BBC

На парламентских выборах в Венгрии уверенно побеждает оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадяром. Партия "Фидес" Виктора Орбана, которую активно поддерживает Россия и команда Дональда Трампа, потерпела поражение. Об этом свидетельствуют предварительные данные избирательной комиссии Венгрии. Виктор Орбан признал поражение.

Главные тезисы

  • Партия Тиса под руководством Петера Мадяра одерживает победу на парламентских выборах в Венгрии, обогнав партию Фидес Виктора Орбана.
  • Конституционное большинство в парламенте Венгрии получила оппозиционная партия Мадяра, намеренная реформировать авторитарную систему Орбана.

Партия “Тиса” получила конституционное большинство в парламенте Венгрии

Последние опросы перед голосованием, которые объявили после закрытия участков, указывают на победу 45-летнего Мадяра. Его партия, как говорят опросы, получила 57%, а партия Орбана — 37%.

Партия Мадяра получает более 2/3 мест в парламенте и будет обладать всей полнотой власти в стране.

После подсчета 99% голосов, по данным избирательной комиссии Венгрии, Тиса получает 138 мест в парламенте, а Фидес — 55.

По партийным списать "Тиса" имеет 53%, а "Фидес" — 38% голосов.

Большинство из 133 депутатов дают возможность провести радикальные изменения в законодательстве и кадрах.

62-летний Виктор Орбан, руководивший страной 16 лет, в обращении уже признал поражение: "Результат выборов очевиден и болезнен".

Такой результат обеспечила среди них сверхвысокая явка в 79%.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр уже заявил, что победа его партии "Тиса" предоставила ему мандат на демонтаж авторитарной системы Виктора Орбана и возвращение страны в европейские ценности.

Венгрия снова станет сильным союзником в Европейском Союзе и НАТО. Место Венгрии было, есть и будет в Европе тысячи лет.

Петер Мадяр

Венгерский политик

Мадяр заявил, что убедительная победа на выборах предоставила ему мандат на демонтаж авторитарной системы Виктора Орбана и возвращение страны в европейские ценности.

Он призвал самого Орбана, а также президента страны, верховных судей и генерального прокурора немедленно подать в отставку. И обвинил их в том, что они поставили политическую лояльность к Орбану выше своих должностных обязанностей.

Владимир Зеленский уже приветствовал Мадяра и призвал к конструктивному подходу в политике.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?