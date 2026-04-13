Мадяр разгромно победил Орбана на парламентских выборах в Венгрии

На парламентских выборах в Венгрии уверенно побеждает оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадяром. Партия "Фидес" Виктора Орбана, которую активно поддерживает Россия и команда Дональда Трампа, потерпела поражение. Об этом свидетельствуют предварительные данные избирательной комиссии Венгрии. Виктор Орбан признал поражение.
Главные тезисы
- Партия Тиса под руководством Петера Мадяра одерживает победу на парламентских выборах в Венгрии, обогнав партию Фидес Виктора Орбана.
- Конституционное большинство в парламенте Венгрии получила оппозиционная партия Мадяра, намеренная реформировать авторитарную систему Орбана.
Партия “Тиса” получила конституционное большинство в парламенте Венгрии
Последние опросы перед голосованием, которые объявили после закрытия участков, указывают на победу 45-летнего Мадяра. Его партия, как говорят опросы, получила 57%, а партия Орбана — 37%.
Партия Мадяра получает более 2/3 мест в парламенте и будет обладать всей полнотой власти в стране.
После подсчета 99% голосов, по данным избирательной комиссии Венгрии, Тиса получает 138 мест в парламенте, а Фидес — 55.
По партийным списать "Тиса" имеет 53%, а "Фидес" — 38% голосов.
Большинство из 133 депутатов дают возможность провести радикальные изменения в законодательстве и кадрах.
Такой результат обеспечила среди них сверхвысокая явка в 79%.
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр уже заявил, что победа его партии "Тиса" предоставила ему мандат на демонтаж авторитарной системы Виктора Орбана и возвращение страны в европейские ценности.
Владимир Зеленский уже приветствовал Мадяра и призвал к конструктивному подходу в политике.
