Мадяр разгромно победил Орбана на парламентских выборах в Венгрии

На парламентских выборах в Венгрии уверенно побеждает оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадяром. Партия "Фидес" Виктора Орбана, которую активно поддерживает Россия и команда Дональда Трампа, потерпела поражение. Об этом свидетельствуют предварительные данные избирательной комиссии Венгрии. Виктор Орбан признал поражение.

Партия “Тиса” получила конституционное большинство в парламенте Венгрии

Последние опросы перед голосованием, которые объявили после закрытия участков, указывают на победу 45-летнего Мадяра. Его партия, как говорят опросы, получила 57%, а партия Орбана — 37%.

Партия Мадяра получает более 2/3 мест в парламенте и будет обладать всей полнотой власти в стране.

После подсчета 99% голосов, по данным избирательной комиссии Венгрии, Тиса получает 138 мест в парламенте, а Фидес — 55.

По партийным списать "Тиса" имеет 53%, а "Фидес" — 38% голосов.

Большинство из 133 депутатов дают возможность провести радикальные изменения в законодательстве и кадрах.

62-летний Виктор Орбан, руководивший страной 16 лет, в обращении уже признал поражение: "Результат выборов очевиден и болезнен".

Такой результат обеспечила среди них сверхвысокая явка в 79%.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр уже заявил, что победа его партии "Тиса" предоставила ему мандат на демонтаж авторитарной системы Виктора Орбана и возвращение страны в европейские ценности.

Венгрия снова станет сильным союзником в Европейском Союзе и НАТО. Место Венгрии было, есть и будет в Европе тысячи лет. Петер Мадяр Венгерский политик

Он призвал самого Орбана, а также президента страны, верховных судей и генерального прокурора немедленно подать в отставку. И обвинил их в том, что они поставили политическую лояльность к Орбану выше своих должностных обязанностей.

Владимир Зеленский уже приветствовал Мадяра и призвал к конструктивному подходу в политике.