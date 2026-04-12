Орбан VS Мадяр. В Венгрии стартовали парламентские выборы

Утром 12 апреля в Венгрии началось голосование на парламентских выборах. Глава правительства Виктор Орбан признался, что рассчитывает на "триумфальный день", однако все соцопросы указывают на то, что победит его соперник Петер Мадяр вместе со своей политической силой.

Выборы в Венгрии — как развивается ситуация в стране

Избирательные участки начали свою работу в 06:00 в более чем 10 тысячах локаций по всей стране — они будут закрыты в 19:00.

Согласно последним данным, проголосовать намерены около 7,5 млн. граждан страны.

По мнению Виктора Орбана, для его политической партии "Фидес" 12 апреля станет "триумфальным днем".

Что важно понимать, партия Орбана "Фидес" и оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" уже провели свои предвыборные митинги.

Мадяр в очередной раз публично пообещал ввести налог на богатство для миллиардеров, открыть досье на секретных агентов и расследовать влияние Кремля на власть в стране.

Более того, оппозиционер хочет начать расследование против шефа венгерской дипломатии Петера Сийярто.