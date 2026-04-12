Вранці 12 квітня в Угорщині розпочалося голосування на парламентських виборах. Глава уряду Віктор Орбан зізнався, що розраховує на "тріумфальний день", однак усі соцопитування вказують на те, що переможе його суперник Петер Мадяр разом зі своєю політичною силою.

Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 06:00 у понад 10 тисячах локацій по всій країні — вони будуть закриті о 19:00.

Згідно з останніми даними, проголосувати мають намір близько 7,5 млн громадян країни.

На переконання Віктора Орбана, для його політичної партії "Фідес" 12 квітня стане "тріумфальним днем".

Що важливо розуміти, партія Орбана "Фідес" та опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса" уже провели свої передвиборчі мітинги.

Мадяр вкотре публічео пообіцяв ввети податок на багатство для мільярдерів, відкрити досьє на секретних агентів і розслідувати вплив Кремля на владу країну.

Ба більше, опозиціонер хоче розпочати розслідування проти шефа угорської дипломатії Петера Сійярто.