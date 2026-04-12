Выборы в Венгрии. Орбана набросился на Мадяра с обвинениями

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы — до их завершения остались считанные часы, ведь участки будут закрыты уже в 19:00. На этом фоне действующий глава правительства Виктор Орбан уже успел обвинить своего соперника Петера Мадяра в подкупе голосов.

Орбан пытается оболгать Мадяра

В политической силе Орбана "Фидес" начали утверждать, что они якобы располагают аудиозаписью, указывающей на то, что оппозиционная "Тиса" могла планировать подкуп голосов ромов.

По словам представителей главы правительства, они подадут уголовную жалобу по подозрению в совершении преступления против избирательного процесса.

В команде Орбана уверяют, что на записи вроде бы слышно Штефана Аттилу.

Что важно понимать, речь идет о "правой руке" руководителя аппарата политической силы "Тиса".

На аудио он якобы обсуждает планы предоставления финансовой помощи избирателям-ромам под видом пожертвований.

По словам венгерских журналистов, последние социальные опросы накануне старта парламентских выборов в Венгрии указывают на то, что победит партия Петера Мадяра “Тиса”.

Согласно последним данным, оппозиция опережает "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.