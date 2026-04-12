Вибори в Угорщині. Орбана накинувся на Мадяра зі звинуваченнями
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан
Read in English
Джерело:  Telex

12 квітня в Угорщині відбуваються парламентські вибори — до їхнього завершення залишилися лічені години, адже дільниці будуть закриті вже о 19:00. На цьому тлі чинний глава уряду Віктор Орбан уже встиг звинуватити свого суперника Петера Мадяра в підкупі голосів.

Головні тези:

  • Урядова політична сила “Фідес ”намагається обвинувати опозиційну партію “Тиса” в підкупі голосів ромів.
  • Останні опитування показують, що перемогу здобуде Мадяр.

Орбан намагається оббрехати Мадяра

У політичній силі Орбана "Фідес" почали стверджувати, що вони начебто мають у своєму розпорядженні аудіозапис, який вказує на те, що опозиційна "Тиса" могла планувати підкуп голосів ромів.

За словами представників глави уряду, вони подадуть кримінальну скаргу щодо цього за підозрою у скоєнні злочину проти виборчого процесу.

У команді Орбана запевняють, що на записі начебто чути Штефана Аттілу.

Що важливо розуміти, йдеть про "праву руку" керівника апарату політичної сили “Тиса”.

На аудіо він нібито обговорює плани надання фінансової допомоги виборцям-ромам під виглядом пожертв.

За словами угорських журналістів, останні соціальні опитування напередодні старту парламентських виборів в Угорщині вказують на те, що переможе партія Петера Мадяра “Тиса”.

Згідно з останніми даними, опозиція випереджає "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?