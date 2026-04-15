"Он существенно отставал". Трамп впервые отреагировал на поражение Орбана

Американский лидер Дональд Трамп признался, что его не слишком беспокоит поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, несмотря на то, что он открыто агитировал за последнего.
Главные тезисы
- По мнению Трампа, Мадяр будет достойным лидером Венгрии.
- Он считает венгерского оппозиционера "хорошим человеком".
Трампа не огорчило поражение Орбана
По словам главы Белого дома, ему нравится будущий премьер-министр Венгрии — лидер оппозиционной партии “Тиса” Петер Мадяр.
На этом фоне американский лидер решил напомнить, что Мадяр ранее был членом партии "Фидес", а также, что у него идентичный подход к иммиграции.
Именно поэтому Трамп пришел к выводу, что преемник Орбана справится со своей работой.
Глава Белого дома не знает, изменило бы что-нибудь, если бы он поехал в Венгрию агитировать за Орбана вместо своего вице-президента Джей Ди Вэнса.
Что важно понимать, это была первая реакция президента США на поражение Орбана на парламентских выборах в Венгрии.
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-