"Он существенно отставал". Трамп впервые отреагировал на поражение Орбана

Американский лидер Дональд Трамп признался, что его не слишком беспокоит поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, несмотря на то, что он открыто агитировал за последнего.

По словам главы Белого дома, ему нравится будущий премьер-министр Венгрии — лидер оппозиционной партии “Тиса” Петер Мадяр.

Думаю, что новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями — он хороший человек. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне американский лидер решил напомнить, что Мадяр ранее был членом партии "Фидес", а также, что у него идентичный подход к иммиграции.

Именно поэтому Трамп пришел к выводу, что преемник Орбана справится со своей работой.

Глава Белого дома не знает, изменило бы что-нибудь, если бы он поехал в Венгрию агитировать за Орбана вместо своего вице-президента Джей Ди Вэнса.

Он (Орбан — ред.) существенно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор — хороший человек, — сказал Трамп.

Что важно понимать, это была первая реакция президента США на поражение Орбана на парламентских выборах в Венгрии.