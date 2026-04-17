Трамп закрив порти США для російських суден

Американський лідер Дональд Трамп офіційно продовжив заборону російському флоту заходити в порти США. Це рішення вже оприлюднили у Федеральному реєстрі.
Головні тези:
- США продовжують жорстко регулювати перебування російських суден у своїй портах.
- Також Білий дім не планує продовжувати дію спеціальних ліцензій, які дозволяли продаж російської та іранської нафти в обхід санкцій.
Нове рішення Трампа щодо РФ — що відомо
Що важливо розуміти, цей режим діє останні 4 роки, тобто з квітня 2022 року.
Білий дім звертає увагу на те, що нове рішення президента США залишає його в силі ще як мінімум на рік.
Як уже згадувалося раніше, обмеження охоплюють стоянки та пересування суден, пов'язаних із країною-агресоркою Росією.
Станом на сьогодні міністр внутрішньої безпеки зберігає повноваження жорстко регулювати перебування таких кораблів у портах Штатів.
Варто також зазначити, що підставою для ухвалення цього рішення називають агресивну політику режиму російського диктатора Володимира Путіна.
На тлі останніх подій на міжнародній арені, як вважають в Білому домі, вкрай важливо зберігати надзвичайні повноваження для контролю морського простору.
