Трамп закрив порти США для російських суден

Американський лідер Дональд Трамп офіційно продовжив заборону російському флоту заходити в порти США. Це рішення вже оприлюднили у Федеральному реєстрі.

Нове рішення Трампа щодо РФ — що відомо

Що важливо розуміти, цей режим діє останні 4 роки, тобто з квітня 2022 року.

Білий дім звертає увагу на те, що нове рішення президента США залишає його в силі ще як мінімум на рік.

Як уже згадувалося раніше, обмеження охоплюють стоянки та пересування суден, пов'язаних із країною-агресоркою Росією.

Станом на сьогодні міністр внутрішньої безпеки зберігає повноваження жорстко регулювати перебування таких кораблів у портах Штатів.

Варто також зазначити, що підставою для ухвалення цього рішення називають агресивну політику режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Політика та дії уряду Російської Федерації продовжують становити надзвичайний стан через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів, — мовиться в офіційній заяві.

На тлі останніх подій на міжнародній арені, як вважають в Білому домі, вкрай важливо зберігати надзвичайні повноваження для контролю морського простору.