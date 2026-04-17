Група приватної ППО вперше збила реактивний шахед РФ — відео
Група приватної протиповітряної оборони вперше збила реактивний "шахед" на швидкості понад 400 кілометрів на годину.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Продовжуємо розвивати проєкт приватної ППО. Група приватної ППО в Харківській області активно збиває шахеди, зокрема зафіксовано перше збиття реактивного дрона.

За словами міністра, Росія масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення, і це — новий рівень складності.

Ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба. Один з елементів цієї системи — приватні групи, які підсилюють захист критичної інфраструктури. Мета проєкту — швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Він зазначив, що зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил і працюють як частина загальної архітектури ППО.

