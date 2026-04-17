Група приватної ППО вперше збила реактивний шахед РФ — відео

Українська приватна ППО збила реактивний шахед РФ

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Продовжуємо розвивати проєкт приватної ППО. Група приватної ППО в Харківській області активно збиває шахеди, зокрема зафіксовано перше збиття реактивного дрона. Поширити

За словами міністра, Росія масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення, і це — новий рівень складності.

Ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба. Один з елементів цієї системи — приватні групи, які підсилюють захист критичної інфраструктури. Мета проєкту — швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Він зазначив, що зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил і працюють як частина загальної архітектури ППО.