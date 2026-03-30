Проєкт із залучення приватного сектору до системи ППО дав перші результати — Федоров

Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже дає перші результати.

Головні тези:

  • Експеримент залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони в Україні вже намагається покращити безпеку країни.
  • Приватні групи ППО активно діють і вже успішно взялися за захист об’єктів, що підтверджує самопереконання в успішності проєкту.

Приватна ППО вже діє в Україні — Федоров

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Запущений урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже реалізується і дає перші результати.

За словами міністра, одна із компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala.

Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання.

Станом на зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни, зауважив Федров.

Як підкреслив очільник Міноборони, приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил Збройних сил України і вже працює в ній — захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи.

Ми створили модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система. Відкриваємо ринок ППО, створюємо конкуренцію: бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури захисту неба. Результат — більше захищених об’єктів, більше збитих цілей, швидше реагування на атаки.

Міністр оборони України

Наша мета — побудувати багаторівневу систему ППО, яка забезпечить максимальне покриття та ефективне перехоплення повітряних загроз. Захист неба — ключовий пріоритет.

