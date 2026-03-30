Проєкт із залучення приватного сектору до системи ППО дав перші результати — Федоров

Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже дає перші результати.
Головні тези:
- Експеримент залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони в Україні вже намагається покращити безпеку країни.
- Приватні групи ППО активно діють і вже успішно взялися за захист об’єктів, що підтверджує самопереконання в успішності проєкту.
Приватна ППО вже діє в Україні — Федоров
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
За словами міністра, одна із компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala.
Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання.
Станом на зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни, зауважив Федров.
Як підкреслив очільник Міноборони, приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил Збройних сил України і вже працює в ній — захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи.
