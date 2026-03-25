Федоров анонсував зміни у процесі мобілізації та СЗЧ
Категорія
Україна
Дата публікації

Федоров анонсував зміни у процесі мобілізації та СЗЧ

Михайло Федоров
Федоров попередив про нові зміни у процесі мобілізації і не тільки

За словами міністра оборони України Михайла Федорова, його команда готує ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. 

Головні тези:

  • Українські воїни досі стикаються з великою кількістю проблем на фронті.
  • Міноборони провело краштест рішень, які вже готує для Сил оборони.

Федоров попередив про нові зміни у процесі мобілізації і не тільки

За словами міністра, він скликав непублічну зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів.

Йдеться про українських захисників, які щоденно тримають оборону й особисто виконують надскладні завдання на полі бою.

У центрі уваги під час дискусії була актуальна ситуація на фронті та проблеми, які важливо вирішити негайно:

  • тривалість перебування на позиціях,

  • складність заходів і виходів,

  • ускладнена логістика під постійними атаками дронів,

  • дефіцит людей,

  • якість підготовки військовослужбовців,

  • забезпечення дронами й необхідною технікою,

  • моральний стан та звʼязок на передовій.

Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Він також наголосив, що завдання глави держави Володимира Зеленського залишається незмінним — масштабувати втрати армії РФ та суттєво посилити наші позиції на полі бою.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?