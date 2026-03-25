Федоров анонсував зміни у процесі мобілізації та СЗЧ

За словами міністра оборони України Михайла Федорова, його команда готує ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення.
Головні тези:
- Українські воїни досі стикаються з великою кількістю проблем на фронті.
- Міноборони провело краштест рішень, які вже готує для Сил оборони.
Федоров попередив про нові зміни у процесі мобілізації і не тільки
За словами міністра, він скликав непублічну зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів.
Йдеться про українських захисників, які щоденно тримають оборону й особисто виконують надскладні завдання на полі бою.
У центрі уваги під час дискусії була актуальна ситуація на фронті та проблеми, які важливо вирішити негайно:
тривалість перебування на позиціях,
складність заходів і виходів,
ускладнена логістика під постійними атаками дронів,
дефіцит людей,
якість підготовки військовослужбовців,
забезпечення дронами й необхідною технікою,
моральний стан та звʼязок на передовій.
Він також наголосив, що завдання глави держави Володимира Зеленського залишається незмінним — масштабувати втрати армії РФ та суттєво посилити наші позиції на полі бою.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-