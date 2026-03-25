Федоров анонсував зміни у процесі мобілізації та СЗЧ

За словами міністра оборони України Михайла Федорова, його команда готує ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення.

Федоров попередив про нові зміни у процесі мобілізації і не тільки

За словами міністра, він скликав непублічну зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів.

Йдеться про українських захисників, які щоденно тримають оборону й особисто виконують надскладні завдання на полі бою.

У центрі уваги під час дискусії була актуальна ситуація на фронті та проблеми, які важливо вирішити негайно:

тривалість перебування на позиціях,

складність заходів і виходів,

ускладнена логістика під постійними атаками дронів,

дефіцит людей,

якість підготовки військовослужбовців,

забезпечення дронами й необхідною технікою,

моральний стан та звʼязок на передовій.

Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію. Михайло Федоров Міністр оборони України

Він також наголосив, що завдання глави держави Володимира Зеленського залишається незмінним — масштабувати втрати армії РФ та суттєво посилити наші позиції на полі бою.