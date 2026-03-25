Президент Латвії підтвердив падіння українського дрона на території країни

Дрон, який вночі 25 береня залетів з території Росії і потім розбився у Латвії, був українським. Про це офіційно заявив глава країни Едгарс Рінкевичс.

Українські дрони “заблукали” в Латвії та Естонії

За словами Рінкевичса, першу звістку про інцидент він отримав близько 04:00 25 березня.

Спочатку достеменно було відомо, що дрон залетів у повітряний простір Латвії з терориторії Росії.

Інформація, яку вдалося отримати латвійським службам, вказує на те, що він був українським.

Президент країни наголосив, що безпілотник атакував ворожі цілі на території РФ, однак у якийсь з моментів збився з курсу.

На жаль, ми не можемо виключити повторення таких інцидентів і в майбутньому. І це вимагає від Збройних сил, від Міністерства оборони, від служб Міністерства внутрішніх справ ще більше зосередитися на тому, як уже зараз розвивати систему, яка не буде дорогою, але дозволить нейтралізувати дрони. Едгарс Рінкевичс Президент Латвії

На цьому тлі влада Естонії також підтвердила, що в димову трубу електростанції в Аувері врізався український дрон, який збився з курсу, і на який вплинули в російському повітряному просторі.