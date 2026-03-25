Президент Латвії підтвердив падіння українського дрона на території країни

Дрон, який вночі 25 береня залетів з території Росії і потім розбився у Латвії, був українським. Про це офіційно заявив глава країни Едгарс Рінкевичс.
Головні тези:
- Українські дрони не завдали значної шкоди ні Латвії, ні Естонії.
- На тлі останніх подій союзники Києва вирішили посилити роботу над зміцненням власних ППО.
Українські дрони “заблукали” в Латвії та Естонії
За словами Рінкевичса, першу звістку про інцидент він отримав близько 04:00 25 березня.
Спочатку достеменно було відомо, що дрон залетів у повітряний простір Латвії з терориторії Росії.
Інформація, яку вдалося отримати латвійським службам, вказує на те, що він був українським.
Президент країни наголосив, що безпілотник атакував ворожі цілі на території РФ, однак у якийсь з моментів збився з курсу.
На цьому тлі влада Естонії також підтвердила, що в димову трубу електростанції в Аувері врізався український дрон, який збився з курсу, і на який вплинули в російському повітряному просторі.
