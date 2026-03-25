Президент Латвии подтвердил падение украинского дрона на территории страны

Дрон, который ночью 25 марта залетел с территории России и затем разбился в Латвии, был украинским. Об этом официально заявил глава государства Эдгарс Ринкевичс.

Украинские дроны "заблудились" в Латвии и Эстонии

По словам Ринкевичса, первое известие об инциденте он получил около 04:00 25 марта.

Первоначально было известно, что дрон залетел в воздушное пространство Латвии с территории России.

Информация, которую удалось получить латвийским службам, указывает, что он был украинским.

Президент страны подчеркнул, что беспилотник атаковал вражеские цели на территории РФ, однако в какой-то момент сбился с курса.

К сожалению, мы не можем исключить повторение подобных инцидентов и в будущем. И это требует от Вооруженных сил, Министерства обороны, служб Министерства внутренних дел еще больше сосредоточиться на том, как уже сейчас развивать систему, которая не будет дорогой, но позволит нейтрализовать дроны. Эдгарс Ринкевичс Президент Латвии

На этом фоне власти Эстонии также подтвердили, что в дымовую трубу электростанции в Аувере врезался сбившийся с курса украинский дрон, на который повлияли в российском воздушном пространстве.