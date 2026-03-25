Президент Латвии подтвердил падение украинского дрона на территории страны

Дрон, который ночью 25 марта залетел с территории России и затем разбился в Латвии, был украинским. Об этом официально заявил глава государства Эдгарс Ринкевичс.
Главные тезисы
- Украинские дроны не нанесли вреда ни Латвии, ни Эстонии.
- На фоне последних событий союзники Киева решили усилить работу по укреплению собственных ПВО.
Украинские дроны "заблудились" в Латвии и Эстонии
По словам Ринкевичса, первое известие об инциденте он получил около 04:00 25 марта.
Первоначально было известно, что дрон залетел в воздушное пространство Латвии с территории России.
Информация, которую удалось получить латвийским службам, указывает, что он был украинским.
Президент страны подчеркнул, что беспилотник атаковал вражеские цели на территории РФ, однако в какой-то момент сбился с курса.
На этом фоне власти Эстонии также подтвердили, что в дымовую трубу электростанции в Аувере врезался сбившийся с курса украинский дрон, на который повлияли в российском воздушном пространстве.
Больше по теме
