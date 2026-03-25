Силы обороны нанесли удары по заводу РФ в Ленинградской области

Завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ и узлы связи российских захватчиков на ВОТ Украины стали законными целями для украинских войск 25 марта. Генштаб ВСУ объявил первые подробности новых успешных атак.

Украинские воины смогли мощно атаковать резервуарный парк и стендеры (устройства слива/налива нефти и нефтепродуктов) на территории российского завода "НОВАТЭК-Усть-Луга".

Более того, указано, что в результате этого вспыхнул масштабный пожар.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что этот объект является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры.

Враг активно использует его для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, а полученные деньги тратит на ведение захватнической войны против Украины.

Кроме того, указано, что под удары украинских воинов попали узлы связи подразделений противника в Донецке, в н.п. Большая Новоселка, н.п. Горняк на временно оккупированной территории Донецкой области.

Генштаб ВСУ также подтверждает поражение российского узла связи и в районе Федоровки Запорожской области.

Благодаря этим успешным атакам Силы обороны удалось значительно усложнить процесс управления подразделениями армии РФ и ослабить координацию врага во время ведения боевых действий.