Сили оборони завдали ударів по заводу РФ у Ленінградській області

Завод “НОВАТЭК-Усть-Луга” у Ленінградській області РФ та вузли зв'язку російських загарбників на ТОТ України стали законними цілями для українських військ 25 березня. Генштаб ЗСУ оголосив перші подробиці нових успішних атак.

Сили оборони підтвердили нові влучні удари

Українські воїни змогли потужно атакувати резервуарний парк і стендери (пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів) на території російського заводу “НОВАТЭК-Усть-Луга”.

Ба більше, вказано, що внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що вказаний об’єкт є важливою складовою російської енергетичної інфраструктури.

Ворог активно використовує його для експорту й транспортування нафтопродуктів, а отримані гроші витрачає на ведення загарбницької війни проти України.

Окрім того, вказано, що під удари українськиї воїнів потрапили вузли зв’язку підрозділів противника в Донецьку, у н.п. Велика Новосілка, н.п. Гірник на тимчасово окупованій території Донецької області.

Генштаб ЗСУ також підтверджує ураження російського вузлу зв’язку і в районі Федорівки Запорізької області.

Завдяки цим успішним атакам Сили оборони України вдалося значно ускладнити процес управління підрозділами армії РФ і ослабити координацію ворога під час ведення бойових дій.