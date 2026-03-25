Сили оборони завдали ударів по заводу РФ у Ленінградській області
Сили оборони завдали ударів по заводу РФ у Ленінградській області

Сили оборони підтвердили нові влучні удари

Завод “НОВАТЭК-Усть-Луга” у Ленінградській області РФ та вузли зв'язку російських загарбників на ТОТ України стали законними цілями для українських військ 25 березня. Генштаб ЗСУ оголосив перші подробиці нових успішних атак.

  • Нові атаки України суттєво ускладнили процес управління підрозділами армії РФ.
  • Масштаби завданих збитків наразі з'ясовуються.

Українські воїни змогли потужно атакувати резервуарний парк і стендери (пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів) на території російського заводу “НОВАТЭК-Усть-Луга”.

Ба більше, вказано, що внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що вказаний об’єкт є важливою складовою російської енергетичної інфраструктури.

Ворог активно використовує його для експорту й транспортування нафтопродуктів, а отримані гроші витрачає на ведення загарбницької війни проти України.

Окрім того, вказано, що під удари українськиї воїнів потрапили вузли зв’язку підрозділів противника в Донецьку, у н.п. Велика Новосілка, н.п. Гірник на тимчасово окупованій території Донецької області.

Генштаб ЗСУ також підтверджує ураження російського вузлу зв’язку і в районі Федорівки Запорізької області.

Завдяки цим успішним атакам Сили оборони України вдалося значно ускладнити процес управління підрозділами армії РФ і ослабити координацію ворога під час ведення бойових дій.

