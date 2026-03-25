Україна уразила російський бойовий криголам "Пурга": фото і відео

25 березня Сили оборони України змогли завдати влучного удару по російському бойовому криголаму “Пурга”. Факт нової успішної атаки офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- Нова успішна операція українських сил була реалізована в Ленінградській області.
- Вибухи гриміли та території Виборгського суднобудівного заводу.
Росія не змогла вберегти свій криголам від українського удару
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ураження важливої російської цілі відбулося в межах спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області.
Так, вночі 25 березня на Виборгському суднобудівному заводі під удар потрапив ще один ворожий корабель.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.
Окрім того, вони опублікували фотодоказ своєї роботи:
Що також важливо розуміти, Виборгський суднобудівний завод — одне з ключових суднобудівних підприємств Росії, що спеціалізується на будівництві цивільних суден льодового класу та офшорної техніки.
