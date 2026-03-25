Україна уразила російський бойовий криголам "Пурга": фото і відео

Росія не змогла вберегти свій криголам від українського удару

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ураження важливої російської цілі відбулося в межах спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області.

Так, вночі 25 березня на Виборгському суднобудівному заводі під удар потрапив ще один ворожий корабель.

За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ російської федерації.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України, — наголошують українські воїни.

Окрім того, вони опублікували фотодоказ своєї роботи:

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua