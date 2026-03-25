Воїни НГУ провели спецоперацію на російській Бєлгородщині — відео

У межах нової успішної спецоперації у Бєлгородській області РФ вдалося уразити 6 ворожих танків та дві одиниці важкої автомобільної техніки противника. Її вдалося реалізувати окремому загону спеціального призначення Lasar's Group Національної гвардії України.

НГУ звітує про успіхи поза межами фронту

Нова спеціальна операція відбуламя на початку березня 2026 року.

Окремий загін спеціального призначення Lasar's Group НГУ завдав потужних ударів по скупченню техніки армії РФ, яку вона готувала до штурмів на українській території.

Противник робив все можливе, що сховати свої засоби в лісозмузі, проте йому не вдалося це зробити.

Завдяки злагодженим діям аеророзвідників "Лазарів" було виявлено російські цілі за допомогою власних безпілотників.

Розвідники одразу поділилися важливими даними з екіпажами ударних дронів, які вилетіли в район розташування техніки.

У межах нової спецоперації Lasar's Group завдали потужних ударів по одразу 6 російських танках, а також двох одиницях важкої автомобільної техніки.

Що важливо розуміти, частину з цих цілей спалено дощенту.