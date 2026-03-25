Воїни НГУ провели спецоперацію на російській Бєлгородщині — відео
НГУ звітує про нові успіхи поза межами фронту

У межах нової успішної спецоперації у Бєлгородській області РФ вдалося уразити 6 ворожих танків та дві одиниці важкої автомобільної техніки противника. Її вдалося реалізувати окремому загону спеціального призначення Lasar's Group Національної гвардії України.

Головні тези:

  • Ворог, ймовірно, стягував танки для подальшого застосування на Харківщині. 
  • Однак завдяки НГУ ця техніка більше не поїде на українську землю.

Нова спеціальна операція відбуламя на початку березня 2026 року.

Окремий загін спеціального призначення Lasar's Group НГУ завдав потужних ударів по скупченню техніки армії РФ, яку вона готувала до штурмів на українській території.

Противник робив все можливе, що сховати свої засоби в лісозмузі, проте йому не вдалося це зробити.

Завдяки злагодженим діям аеророзвідників "Лазарів" було виявлено російські цілі за допомогою власних безпілотників.

Розвідники одразу поділилися важливими даними з екіпажами ударних дронів, які вилетіли в район розташування техніки.

У межах нової спецоперації Lasar's Group завдали потужних ударів по одразу 6 російських танках, а також двох одиницях важкої автомобільної техніки.

Що важливо розуміти, частину з цих цілей спалено дощенту.

Противник, ймовірно, стягував танки і ВАТ в Бєлгородській області для подальшого застосування на Харківщині. Та завдяки успішним діям "Лазарів" ця техніка більше не поїде на українську землю, - наголосили воїни НГУ.

