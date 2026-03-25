Украина поразила российский боевой ледокол "Пурга": фото и видео

Россия не смогла уберечь свой ледокол от украинского удара

Как сообщает Генштаб ВСУ, поражение важной российской цели произошло в рамках совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области.

Так, ночью 25 марта на Выборгском судостроительном заводе под удар попал еще один вражеский корабль.

По предварительной информации, это патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550, которые планировался для действий в составе Пограничной службы ФСБ российской федерации.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля.

Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины, — отмечают украинские воины.

Кроме того, они опубликовали фотодоказательство своей работы:

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua