Украина поразила российский боевой ледокол "Пурга": фото и видео

25 марта Силы обороны Украины смогли нанести точный удар по российскому боевому ледоколу "Пурга". Факт новой успешной атаки официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.
Главные тезисы
- Новая успешная операция украинских сил была реализована в Ленинградской области.
- Взрывы гремели и на территории Выборгского судостроительного завода.
Россия не смогла уберечь свой ледокол от украинского удара
Как сообщает Генштаб ВСУ, поражение важной российской цели произошло в рамках совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области.
Так, ночью 25 марта на Выборгском судостроительном заводе под удар попал еще один вражеский корабль.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля.
Кроме того, они опубликовали фотодоказательство своей работы:
Что также важно понимать, Выборгский судостроительный завод — одно из ключевых судостроительных предприятий России, специализирующееся на строительстве гражданских судов ледового класса и оффшорной техники.
