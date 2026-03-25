Украина поразила российский боевой ледокол "Пурга": фото и видео
Россия не смогла уберечь свой ледокол от украинского удара
25 марта Силы обороны Украины смогли нанести точный удар по российскому боевому ледоколу "Пурга". Факт новой успешной атаки официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Новая успешная операция украинских сил была реализована в Ленинградской области.
  • Взрывы гремели и на территории Выборгского судостроительного завода.

Как сообщает Генштаб ВСУ, поражение важной российской цели произошло в рамках совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области.

Так, ночью 25 марта на Выборгском судостроительном заводе под удар попал еще один вражеский корабль.

По предварительной информации, это патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550, которые планировался для действий в составе Пограничной службы ФСБ российской федерации.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля.

Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины, — отмечают украинские воины.

Кроме того, они опубликовали фотодоказательство своей работы:

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что также важно понимать, Выборгский судостроительный завод — одно из ключевых судостроительных предприятий России, специализирующееся на строительстве гражданских судов ледового класса и оффшорной техники.

Больше по теме

Силы ПВО обезвредили еще 121 российский дрон
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты своей работы
Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину
Орбан усиливает шантаж Украины

