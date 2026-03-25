Эрдоган тайно вмешивается в ход войны на Ближнем Востоке — инсайдеры

Как утверждают инсайдеры Bloomberg, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и члены его команды непублично пытаются повлиять на ход войны США и Израиля против Ирана. В первую очередь официальная Анкара тайно призывает страны Персидского залива не вступать в конфликт.

Эрдоган боится эскалации войны на Ближнем Востоке

Согласно данным СМИ, шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан уже совершил визиты в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Более того, он активно проводит телефонные переговоры с другими региональными союзниками Анкары.

Теперь Турция имеет одну конкретную цель — не допустить разрастания войны на Ближнем Востоке за пределы Ирана и Израиля.

Команда Эрдогана прекрасно осознает, что у самых сильных странах Персидского залива — прежде всего Саудовской Аравии и ОАЭ — вскоре может лопнуть терпение из-за постоянных иранских ударов.

На фоне последних событий Анкара призывает своих союзников проявить сдержанность.