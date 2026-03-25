Эрдоган тайно вмешивается в ход войны на Ближнем Востоке — инсайдеры

Как утверждают инсайдеры Bloomberg, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и члены его команды непублично пытаются повлиять на ход войны США и Израиля против Ирана. В первую очередь официальная Анкара тайно призывает страны Персидского залива не вступать в конфликт.
Главные тезисы
- Война на Ближнем Востоке продолжает обостряться.
- Иран не собирается соглашаться на мирные переговоры до тех пор, пока Трамп не выполнит его требования.
Эрдоган боится эскалации войны на Ближнем Востоке
Согласно данным СМИ, шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан уже совершил визиты в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.
Более того, он активно проводит телефонные переговоры с другими региональными союзниками Анкары.
Теперь Турция имеет одну конкретную цель — не допустить разрастания войны на Ближнем Востоке за пределы Ирана и Израиля.
Команда Эрдогана прекрасно осознает, что у самых сильных странах Персидского залива — прежде всего Саудовской Аравии и ОАЭ — вскоре может лопнуть терпение из-за постоянных иранских ударов.
На фоне последних событий Анкара призывает своих союзников проявить сдержанность.
