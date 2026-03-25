Категорія
Світ
Дата публікації

Ердоган таємно втручається у хід війни на Близькому Сході — інсайдери

Джерело:  Bloomberg

Як стверджують інсайдери Bloomberg, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган та члени його команди непублічно намагаються вплинути на хід війни США та Ізраїля проти Ірана. Насамперед офіційна Анкара таємно закликає країни Перської затоки не вступати у конфлікт.

Ердоган боїться ескалації війни на Близькому Сході

Згідно з даними ЗМІ, шеф турецької дипломатії Хакан Фідан уже здійснив візити в Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Ба більше, він активно проводить телефонні переговори з іншими регіональними союзниками Анкари.

Наразі Туреччина має одну конкретну ціль — не допустити розростання війни на Близькому Сході за межі Ірану та Ізраїлю.

Команда Ердогана чудово усвідомлює, що у найсільніших країн Перської затоки — насамперед, Саудівської Аравії та ОАЕ — незабаром може увірватися терпець через постійні іранські удари.

На тлі останніх подій Анкара закликає своєї союзників проявити стриманість.

Однак вони приєднаються до війни лише в тому випадку, якщо Іран виконає свої погрози щодо атаки на життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру країн Перської затоки — це досить високий поріг, — стверджують інсайдери.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?