Ердоган таємно втручається у хід війни на Близькому Сході — інсайдери

Як стверджують інсайдери Bloomberg, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган та члени його команди непублічно намагаються вплинути на хід війни США та Ізраїля проти Ірана. Насамперед офіційна Анкара таємно закликає країни Перської затоки не вступати у конфлікт.

Ердоган боїться ескалації війни на Близькому Сході

Згідно з даними ЗМІ, шеф турецької дипломатії Хакан Фідан уже здійснив візити в Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Ба більше, він активно проводить телефонні переговори з іншими регіональними союзниками Анкари.

Наразі Туреччина має одну конкретну ціль — не допустити розростання війни на Близькому Сході за межі Ірану та Ізраїлю.

Команда Ердогана чудово усвідомлює, що у найсільніших країн Перської затоки — насамперед, Саудівської Аравії та ОАЕ — незабаром може увірватися терпець через постійні іранські удари.

На тлі останніх подій Анкара закликає своєї союзників проявити стриманість.