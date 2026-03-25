Федоров анонсировал изменения в процессе мобилизации и СОЧ
По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, его команда готовит ключевые изменения в процессе мобилизации и СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев относительно сроков службы и денежного довольствия.

  • Украинские воины до сих пор сталкиваются с большим количеством проблем на фронте.
  • Минобороны провело краштест решений, которые уже готовят для Сил обороны.

По словам министра, он созвал непубличную встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений.

Речь идет об украинских защитниках, которые ежедневно держат оборону и лично выполняют сверхсложные задачи на поле боя.

В центре внимания во время дискуссии была актуальная ситуация на фронте и проблемы, которые важно немедленно решить:

  • продолжительность пребывания на позициях,

  • сложность мер и выходов,

  • усложненная логистика под постоянными атаками дронов,

  • дефицит людей,

  • качество подготовки военнослужащих,

  • обеспечение дронами и необходимой техникой,

  • нравственное состояние и связь на передовой.

Вместе провели краштест решений, подготовленных командой Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев относительно сроков службы и денежного довольствия. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.

Он также подчеркнул, что задача главы государства Владимира Зеленского остается неизменной — масштабировать потери армии РФ и существенно усилить наши позиции на поле боя.

