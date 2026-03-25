Федоров анонсировал изменения в процессе мобилизации и СОЧ

По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, его команда готовит ключевые изменения в процессе мобилизации и СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев относительно сроков службы и денежного довольствия.
Главные тезисы
- Украинские воины до сих пор сталкиваются с большим количеством проблем на фронте.
- Минобороны провело краштест решений, которые уже готовят для Сил обороны.
Федоров предупредил о новых изменениях в процессе мобилизации и не только
По словам министра, он созвал непубличную встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений.
Речь идет об украинских защитниках, которые ежедневно держат оборону и лично выполняют сверхсложные задачи на поле боя.
В центре внимания во время дискуссии была актуальная ситуация на фронте и проблемы, которые важно немедленно решить:
продолжительность пребывания на позициях,
сложность мер и выходов,
усложненная логистика под постоянными атаками дронов,
дефицит людей,
качество подготовки военнослужащих,
обеспечение дронами и необходимой техникой,
нравственное состояние и связь на передовой.
Он также подчеркнул, что задача главы государства Владимира Зеленского остается неизменной — масштабировать потери армии РФ и существенно усилить наши позиции на поле боя.
