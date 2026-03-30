Проект по привлечению частного сектора в систему ПВО дал первые результаты — Федоров

Экспериментальный проект по привлечению частного сектора в систему противовоздушной обороны уже дает первые результаты.

Частная ПВО уже действует в Украине — Федоров

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По словам министра, одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. На сегодняшний день уже сбиты несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.

Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, получивших в Министерстве обороны статус уполномоченного предприятия.

По состоянию на сегодняшний день все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задания, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилит противовоздушную оборону страны, заметил Федров.

Как подчеркнул глава Минобороны, частное ПВО интегрировано в единую систему управления Воздушных сил Вооруженных сил Украины и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения.

Мы создали модель, в которой государство, военные и бизнес работают как единая система. Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать свою инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью всеобщей архитектуры защиты неба. Результат — больше защищенных объектов, больше сбитых целей, быстрее реагирования на атаки. Михаил Федоров Министр обороны Украины