Категория
Украина
Дата публикации

Проект по привлечению частного сектора в систему ПВО дал первые результаты — Федоров

Михаил Федоров
ПВО
Read in English
Читати українською

Экспериментальный проект по привлечению частного сектора в систему противовоздушной обороны уже дает первые результаты.

Главные тезисы

  • Эксперимент по привлечению частного сектора в систему противовоздушной обороны Украины предоставил первые успешные результаты.
  • Частные группы ПВО активно действуют и успешно защищают объекты, демонстрируя эффективность новой модели сотрудничества.

Частная ПВО уже действует в Украине — Федоров

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора в систему противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты.

По словам министра, одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. На сегодняшний день уже сбиты несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.

Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, получивших в Министерстве обороны статус уполномоченного предприятия.

По состоянию на сегодняшний день все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задания, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилит противовоздушную оборону страны, заметил Федров.

Как подчеркнул глава Минобороны, частное ПВО интегрировано в единую систему управления Воздушных сил Вооруженных сил Украины и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения.

Мы создали модель, в которой государство, военные и бизнес работают как единая система. Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать свою инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью всеобщей архитектуры защиты неба. Результат — больше защищенных объектов, больше сбитых целей, быстрее реагирования на атаки.

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Наша цель — построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективный перехват воздушных угроз. Защита неба — ключевой приоритет.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?