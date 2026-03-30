Проект по привлечению частного сектора в систему ПВО дал первые результаты — Федоров

Экспериментальный проект по привлечению частного сектора в систему противовоздушной обороны уже дает первые результаты.
Главные тезисы
- Эксперимент по привлечению частного сектора в систему противовоздушной обороны Украины предоставил первые успешные результаты.
- Частные группы ПВО активно действуют и успешно защищают объекты, демонстрируя эффективность новой модели сотрудничества.
Частная ПВО уже действует в Украине — Федоров
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
По словам министра, одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. На сегодняшний день уже сбиты несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.
Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, получивших в Министерстве обороны статус уполномоченного предприятия.
По состоянию на сегодняшний день все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задания, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилит противовоздушную оборону страны, заметил Федров.
Как подчеркнул глава Минобороны, частное ПВО интегрировано в единую систему управления Воздушных сил Вооруженных сил Украины и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-